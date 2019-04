Erfahrungsaustausch in dänischen Mooren

Aalborg/Barver – Die Moorschützer des europäischen Canape-Projekts trafen sich jetzt zu ihrem halbjährlichen Erfahrungsaustausch im nordddänischen Aalborg. Die deutsche Delegation war dabei durch Detlef Tänzer (Landkreis Diepholz) und Jens-Uwe Holthuis (Stiftung Naturschutz) vertreten.

Am ersten Tag diskutierten die Teilnehmer die Fortschritte des zurückliegenden arbeitsreichen Halbjahres, wie Projektmanager Holthuis berichtet. Im Mittelpunkt stand der Entwurf eines gemeinsamen Leitfadens für die Bestimmung von Treibhausgas-Emissionen aus Mooren und Projekt-Aktivitäten zu Bürgerwissenschaften. Dazu gehören die Bestimmung von Moorprofilen, Pflanzen und Tieren in Feuchtgebieten oder Untersuchungen zur Fischwanderung.

Die Diepholzer Teilnehmer stellten die abgeschlossene Freimachung des Baufeldes in Barver vor sowie die erfolgreiche Vergabe eines gewässerkundlichen Gutachtens am Freistätter Moorkanal. Weiter berichteten sie über die beginnenden Planungsarbeiten und Vergabevorbereitungen für die erd- und wasserbaulichen Maßnahmen bei der Sphagnumfarm in Barver.

Tag zwei des Treffens stand laut Holthuis im Zeichen einer Exkursion in das nahegelegene Naturschutzgebiet von Lille Vildmose, dem größten noch wachsenden Hochmoor im nordwesteuropäischen Tiefland. Im dortigen Besucherzentrum erläuterte Peter Han (Naturstyrelsen) das Vorgehen und die praktische Umsetzung dänischer Moorrenaturierungen.

Vor Ort erweckte ein eineinhalb Kilometer langer Damm große Aufmerksamkeit. Das Besondere: In dem Damm sind sogenannten Bentonitmatten eingebaut. Sie sorgen für die Vernässung und Stabilität des Tofte-Hochmoorkomplexes. Diese Technik scheine für viele Vernässungsmaßnahmen im Canape-Projekt wie auch für einige komplizierte Fälle in der Diepholzer Moorniederung interessant, so Holthuis. Daneben fanden Erfahrungen zur Wiederansiedlung von Torfmoosen auf ehemaligem Hochmoorgrünland in Moufenner starke Beachtung, da alle Projektpartner vor vergleichbaren Fragen stehen.

„Besonders spannend waren auch die Erfahrungen, die die dänischen Kollegen mit der Umstrukturierung von Nutzungsverhältnissen und dem erfolgreichen Aufbau einer lokalen Produktionskette vom Weidevieh über die Wiederinbetriebnahme der dörflichen Schlachterei bis zur lokalen Vermarktung gemacht haben“, berichtet Holthuis. „Ein gelungenes Beispiel für neue Perspektiven der Landwirtschaft in Moorgebieten. Auch, wie in dem nicht ganz einfachen Prozess die Landwirte und Anwohner mitgenommen wurden, ist vorbildlich.“ Holthuis freut sich über das erfolgreiche Treffen in Nord-Jütland: „Eine einmalige Moorlandschaft, inspirierende Exkursionsthemen, und auch Petrus hat mitgespielt: optimal für den praktischen Erfahrungsaustausch über die Grenzen hinweg.“ Das nächste Projektmeeting ist für Oktober in Belgien geplant.