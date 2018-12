Entwicklung aus eigener Kraft möglich

Haushaltsplan bietet gute Ausgangssituation

Hemsloh - Von einer „sehr guten Ausgangssituation der Gemeinde Hemsloh“ berichtete Gemeindedirektor Hartmut Bloch am Montagabend in der Gemeinderatssitzung während der Vorstellung des Haushaltsplans 2019. Im Ergebnishaushalt ist ein Plus von 92.800 Euro eingeplant, das am Ende des Jahres, die Überschussrücklage weiter auffüllen soll. Der Finanzhaushalt sieht ein Minus von 96.600 Euro vor, das aus den liquiden Mitteln ausgeglichen werden soll.