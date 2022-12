Einkaufen rund um die Uhr bei Tante Enso

Barvers Gemeinderat möchte das Projekt Tante Enso gerne vorantreiben. Jetzt sind die Einwohner gefragt. Wollen sie, dass der Mini-Supermarkt nach Barver kommt, müssen sie sich beteiligen. © Gemeinderat

Der Gemeindrat Barver möchte einen Vollsortimenter in die kleine Gemeinde holen. Mit „Tante Enso“ könnten die Barveraner bald rund um die Uhr einkaufen. Allerdings müssen mindestens 300 Bürger mitmachen und einen Anteil kaufen.

Barver – Der Bäcker mit zusätzlichem kleinem Sortiment ist seit dem Frühjahr Geschichte und damit auch die letzte Möglichkeit für die Barveraner, ihren Grundbedarf im eigenen Ort zu decken. Besonders für weniger mobile Einwohner bedeutet das einen großen Einschnitt im Lebensalltag. Weil die 1000-Einwohner-Gemeinde für Supermarktketten zu klein ist, haben sich die Mitglieder des Gemeinderates nach Alternativen umgeschaut und sind durch ein Projekt in Aschen auf ein interessantes Konzept aufmerksam geworden: Tante Enso.

Bei Tante Enso handelt es sich um ein speziell auf kleine Dörfer unter 5000 Einwohner zugeschnittenes Konzept der Nahversorgung mit einem echten Einkaufsladen. Das Besondere daran: Die Einwohner sind selbst finanziell an dem Laden beteiligt und können bei Gestaltung und Sortiment mitreden. Noch eine Besonderheit: Einkaufen ist täglich rund um die Uhr möglich. Zu bestimmten Geschäftszeiten – meistens vier bis sieben Stunden am Tag – kann der Laden wie ein normaler Supermarkt besucht werden. Darüber hinaus erfolgt der Zugang über eine kostenfreie Mitgliedskarte, mit der auch an der Selfcheckout-Kasse bezahlt werden kann.

Das Sortiment ist mit circa 3000 Artikeln umfangreich – Tante-Enso-Geschäfte dürfen sich daher als „Vollversorger“ bezeichnen. Die Nutzer können das Sortiment nach ihren Wünschen beeinflussen und verändern. Zusätzlich können Artikel über den Online-Shop in den Laden bestellt und dort später abgeholt werden. Auch die Vorbestellung ganzer Einkäufe ist dadurch möglich. Die Belieferung der Filiale erfolgt zweimal wöchentlich.

Bislang werden 14 Geschäfte erfolgreich nach diesem Konzept betrieben, mehr als 30 weitere (wie zum Beispiel in Aschen) werden zeitnah in Betrieb gehen. Weitere Orte befinden sich in der Prüfung. Barver hat diese Prüfung laut dem stellvertretenden Bürgermeister Christian Gießelmann bereits bestanden. Die Geschäftsführung von Tante Enso halte den Standort für geeignet und wolle eine Filiale eröffnen. „Neben der Verbesserung der Versorgungssituation würden zusätzlich auch neue Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen entstehen“, nennt er weitere Vorteile.

Aus der Umsetzung wird allerdings nur etwas, wenn genügend Menschen mitmachen. Denn das Konzept von Tante Enso basiert auf einem Genossenschaftsmodell: Für jeden neuen Standort müssen 300 Bewohner des Einzugsgebietes (was sich in diesem Fall nicht lediglich auf Barver beschränken muss) einen Anteil an der Tante-Enso-Genossenschaft zeichnen. Ein Anteil kostet laut Gießelmann 100 Euro. Wolle man irgendwann wieder aussteigen, bekomme man den Einsatz zurück. Dieser Punkt steht für Barver noch aus.

Infotag Für Mitte/Ende Januar ist eine Informationsveranstaltung für alle Einwohner zum Thema Tante Enzo geplant. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest, soll aber in Kürze bekannt gegeben werden. Dann wird die Geschäftsführung von Tante Enzo das Konzept im Detail vorstellen und Fragen dazu beantworten. Fragen können aber auch schon vorab an die Mitglieder des Gemeinderates gerichtet werden. Sie freuen sich jederzeit über ein Feedback oder eine zielführende Diskussion zu dem Vorhaben.

Bevor die Anteile verkauft werden, müssen allerdings noch ein paar grundlegende Fragen geklärt werden – an erster Stelle die nach dem Standort. Tante Enso würde eine Immobilie zunächst für eine Laufzeit von zehn Jahren anmieten. Neben einem Verkaufsraum von circa 250 Quadratmetern und einem Lager von circa 50 Quadratmetern muss auch ein Büro (etwa zehn Quadratmeter) Platz finden. „Dies schränkt die Auswahlmöglichkeiten zunächst ein, stellt aber für einen potenziellen Vermieter eine lukrative Option da“, erläutert Christian Gießelmann. „Seitens der Gemeinde gab es bereits ein paar Ideen, die bisher allerdings keinen abschließenden Erfolg mit sich gebracht haben.“ Eigentümer potenzieller Gebäude können sich daher gerne an die Mitglieder des Gemeinderates wenden.

Aktuell stehe auch die Möglichkeit eines Neubaus mithilfe von Investoren zur Debatte, so Gießelmann. „Erste Interessenten haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert und konkrete Angebote unterbreitet. Sie möchten die Gemeinde bei dem Vorhaben unterstützen und die Chancen auf eine sichere Rendite nutzen.“ In diesem Punkt möchte sich die Gemeinde allerdings möglichst breit aufstellen und hofft darum auf weitere Interessenten, die sich in das Projekt einbringen möchten.

Neben dem finanziellen Aspekt beschäftigt die Ratsmitglieder vor allem das konkrete Nutzungskonzept. Eine Kombination verschiedener Nutzungen ist durchaus möglich und erwünscht und aus ihrer Sicht für die Zukunftsfähigkeit des Gebäudes sogar unumgänglich. Worum es sich bei dieser weiteren Nutzung handeln könnte, ist noch offen. „Wir sind noch auf der Suche. Optimalerweise wäre es etwas, das ebenfalls der Nahversorgung dient“, sagt Gießelmann auf Nachfrage.

Zu all diesen Punkten freuen sich die Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderates über Hinweise, Unterstützung und vor allem lebhafte Diskussionen. „Es soll ein gemeinsames Projekt sein, in das sich die Dorfbewohner einbringen und mit dem sich die Dorfbewohner identifizieren können“, so Gießelmann. mer

Tante Enso Die Idee hinter Tante Enso ist, das beste aus zwei Welten zu vereinen: den kleinen Tante-Emma-Laden in zentraler Lage mit geringen Betriebskosten, der auch immer sozialer Treffpunkt war, und das umfassende Sortiment des Online-Supermarkts myEnso mit einer normalen Preisgestaltung, die kleine Läden nicht bieten können. Die Macher möchten jungen und kleinen Herstellern die gleiche Chance geben wie großen Marken. Was im Online-Sortiment landet, entscheiden die Kunden selbst über „Wünsch dir was“-Buttons im Shop. Gegründet wurde das Bremer Start-up-Unternehmen Enso eCommerce GmbH von den heutigen Geschäftsführern Norbert Hegmann und Thorsten Bausch.