Einige Stellungnahmen eingegangen

Rehden – Die Frist für die Beteiligung der Öffentlichkeit bezüglich der geplanten Teillöschung des Landschaftsschutzgebietes auf einer etwa drei Hektar großen Fläche östlich der Straße „Am Berge“ in Hemsloh ist am Freitag abgelaufen. Bekanntlich soll dort eine Steinbrechanlage entstehen. Wie Detlef Tänzer, Fachdienstleiter beim Landkreis Diepholz, auf Nachfrage mitteilte, sind dazu „einige Stellungnahmen“ von Bürgern eingegangen. Genauer beziffern konnte er die Anzahl noch nicht, da die Bearbeitung der Stellungnahmen noch läuft.

Er habe auch einige Anrufe von Bürgern bekommen, die sich über das weitere Verfahren und den Hintergrund der geplanten Teillöschung des Landschaftsschutzes informieren wollten, so Tänzer. Dabei habe er festgestellt, dass viele Bürger die einzelnen Verfahren im Zusammenhang mit der Steinbrechanlage vermischten.

Darum stellt der Fachdienstleiter noch einmal klar, dass es sich um drei getrennte Verfahren handelt. Beim aktuellen Verfahren des Landkreises gehe es ausschließlich um die Teillöschung des Landschaftsschutzes. Sollte sie erfolgen, bedeute das nicht, dass die Steinbrechanlage zwangsläufig komme. Sie müsse vom Gewerbeaufsichtsamt in Hannover genehmigt werden.

Laut Tänzer wird der Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt möglicherweise schon in der nächsten Sitzung am 19. Februar über die Teillöschung beraten, sofern die eingegangenen Stellungnahmen rechtzeitig bearbeitet werden können. Falls nicht, wird sie in der Maisitzung Thema sein.

Ebenfalls im Februar soll es in der Samtgemeinde Rehden einen Informationsabend im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung für das parallel laufende Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans geben. Ein Termin steht noch nicht fest. mer