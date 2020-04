Einheitsgemeinde löst Beben aus

Dickel - Von Melanie Russ. Die Einheitsgemeinde Rehden ist gescheitert – oder doch nicht? „Die Diskussion ist noch nicht zu Ende“, sagte Gemeindedirektor Hartmut Bloch am Freitag auf Nachfrage und stellte eine mögliche erneute Abstimmung im Dickeler Gemeinderat in Aussicht.

Wie berichtet, hatten am Donnerstag vier der sieben Dickeler Ratsmitglieder gegen die Umwandlung der Samtgemeinde Rehden in eine Einheitsgemeinde gestimmt und damit das Vorhaben vorerst gekippt. Alle anderen Räte hatten sie bereits jeweils mit einstimmigem Ergebnis befürwortet. Dass das Ratsvotum nicht einstimmig sein würde, war erwartbar. Doch dass eine Mehrheit die Einheitsgemeinde ablehnt, hat viele überrascht und enttäuscht. Unverständnis äußerten nach der Sitzung einige der Zuhörer. „Das darf ja wohl nicht wahr sein“, war zu hören oder: „Ich möchte mal wissen, wie die Leute das verantworten wollen.“

Offenbar hat der Ratsbeschluss in Dickel ein kleines Beben ausgelöst. Die Telefondrähte liefen am Freitag seit dem Morgen heiß. Hartmut Bloch und Dickels Bürgermeister Günther Meyer berichten, zahlreiche Einwohner und Vereinsvertreter hätten sich bei ihnen gemeldet und Unverständnis geäußert. „Die Bürger wollen schon auf die Straße gehen“, sagt Meyer. Auch Bloch beobachtet im Ort eine Diskussion in einer Art und Weise, wie sie bisher nicht geführt worden sei.

Sollte sich darum in Gesprächen am Wochenende abzeichnen, dass ein oder mehrere Ratsmitglieder gewillt wären, ihr Votum zu ändern, würde Bloch den Rat zu einer Sitzung in der kommenden Woche einladen.

Ist es überhaupt möglich, eine Entscheidung wenige Tage nach einem Ratsbeschluss erneut zur Abstimmung zu stellen? Im niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz gebe es dazu keine konkrete Regelung, erklärt Marion Wilczek, Leiterin des Fachdienstes Recht und Kommunalaufsicht beim Landkreis Diepholz. Wie Beschlüsse in einer Gemeinde erfolgen, werde – innerhalb eines vorgegebenen Rahmens – über die jeweilige Geschäftsordnung geregelt. Die kann demnach ausschließen, dass in einem gewissen Zeitraum nicht erneut über dieselbe Sache abgestimmt werden darf, muss es aber nicht. In der Dickeler Geschäftsordnung gebe es so einen Passus nicht, betont Bloch.

Meyer, ein Befürworter der Einheitsgemeinde, findet eine zweite Abstimmung „auf jeden Fall sinnvoll“. „Wir werden mehr zusammenarbeiten und mehr bewegen“, hatte er am Donnerstag für sie geworben. „Die überwiegende Zahl der Dickeler will die Einheitsgemeinde. Sie kann für uns eine Chance sein“, bewertete Günther Makollus die Situation.

Robert Münning, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft und erklärter Gegner, sieht das anders. „Eine Abstimmung solange durchzuführen, bis das Ergebnis passt, ist nicht zielführend“, erklärt er. Zudem habe sich an der Ausgangssituation nichts geändert. „Wir haben kein neues adäquates Angebot bekommen, das uns zum Vorteil gereichen würde.“

Wie so ein Angebot aussehen müsste, damit er und seine Mitstreiter ihre Entscheidung überdenken könnten, sagt er auf Nachfrage nicht. Da die anderen Gemeinden die Einheitsgemeinde wollten, müssten sie Vorschläge machen. Münning bleibt bei seiner Einschätzung, dass die Belange Dickels in dem neuen Konstrukt nicht ausreichend berücksichtigt würden. Auch das Angebot Blochs und der Fraktionen der anderen Gemeinden, dem kleinen Dickel einen Sitz im wichtigen Verwaltungsausschuss zu geben, den es im Wechsel mit Hemsloh je eine Wahlperiode innehätte, überzeugt Münning nicht, weil es nur eine mündliche Zusage ist.

Die Wahrnehmung Blochs sowie der Ratsherren Meyer, Heinrich Eickbusch und Makollus, dass es in Dickel eine positive Grundstimmung gibt, teilt er nicht. In seinem Umfeld habe er von vielen gehört, dass die Einheitsgemeinde für Dickel keine gute Idee sei. Ortsbrandmeister Cord Kuhlmann hat andere Erfahrungen gemacht. Er habe mit vielen in seiner Nachbarschaft und den Vereinen gesprochen. „Die sind alle sehr enttäuscht. Wir wissen jetzt gar nicht, wie es weitergeht.“ Gewisse Leute sehe man im Dorf gar nicht, meldet er Zweifel daran an, dass sich alle Ratsmitglieder ein Bild von der Stimmung im Ort gemacht haben.

Auch Dietmar Rethorn, Vorsitzender des Schützenvereins, ist enttäuscht. „Ein Großteil der Dickeler wäre dafür gewesen“, hat er aus seinen Gesprächen mitgenommen. „Für die Allgemeinheit ist das nicht gut. Es werden sich wohl zwei Lager bilden“, befürchtet er.

Thorben Meyer, Vorsitzender des örtlichen Sportvereins, war ebenfalls überrascht. „Ich war fest davon ausgegangen, dass die Entscheidung für die Einheitsgemeinde ausfällt. Sicherlich gibt es in den Vereinsreihen den ein oder anderen, der skeptisch ist, aber das Gros ist für die Einheitsgemeinde.“

Proteste geplant

Bürgermeister Günther Meyer hat alle Mitglieder des Dickeler Rates zu einer Zusammenkunft am morgigen Sonntag ab 10 Uhr im Schützenhaus eingeladen, zu dem auch alle anderen Einwohner des Ortes willkommen sind. Ziel ist es, gemeinsam mit den Bürgern darüber zu diskutieren, ob der Ratsbeschluss gegen die Einheitsgemeinde den mehrheitlichen Willen der Dickeler widerspiegelt. Die Diskussionen sollen aufgrund der Corona-Pandemie auch unter freiem Himmel stattfinden, um den Mindestabstand einhalten zu können. Wie Meyer mitteilt, haben Bürger auch Proteste geplant.