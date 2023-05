Eine Kirche voller Kraft: Großes Gemeindefest in Rehden

Teilen

Die Mitmachshow „Asterix und Obelix“, die die Evangelische Jugend auf die Beine gestellt hatte, begeisterte junge und alte Besucher. © Bernd Gerwanski

Der evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Rehden-Helmsloh feiert mit einem Gemeindefest das 150-jährige Jubiläum ihrer Kirche „Zum Guten Hirten“. Mit dabei waren unter anderem der Posaunenchor und Asterix und Obelix.

Rehden – Dieses Jahr steht für die Kirche „Zum Guten Hirten“ ganz im Zeichen ihres 150-jährigen Jubiläums. Ein Höhepunkt war am Pfingstwochenende das Gemeindefest, zu dem die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Rehden-Helmsloh eingeladen hatte.

Nach dem musikalischen Auftakt durch den Posaunenchor unter der Leitung von Jürgen Segelhorst begrüßte Pastor Dimitri Schweitz zahlreiche Gemeindeglieder und Gäste. „Gebrechlich und kraftlos ist unsere Kirche nicht“, betonte er. „Und sie freut sich, dass so viele mitmachen.“

Pastor Schweitz wies auf die vielen Musik- und Unterhaltungsangebote hin, die für die beiden Tage vorbereitet worden waren. Für Groß und Klein gab es allerlei Mitmachmöglichkeiten und die Möglichkeit, sich zu informieren oder einfach nur unterhalten zu lassen. Viel Applaus erhielt die Mitmachshow „Asterix und Obelix feiern Geburtstag“ im „Erzählzelt“. Aber auch die vielen Spielmöglichkeiten von der Hüpfburg bis zum Filzen fanden großen Zuspruch.

Immer wieder zog es die Besucher in die Kirche selbst, wo es unter anderem die Bilderausstellung „Die Kirche hat Geburtstag“ zu sehen gab. Neben den Bildern, die von Kindern gemalt worden waren, gab es für die Erwachsenen so manche Information. Wer die Festschrift „Mit dem ‚Guten Hirten‘ durch die Zeit“ von Chronist Dieter Plaggemeyer noch nicht kannte, konnte sie hier erwerben und sich mit den Einzelheiten der 150-jährigen Kirchengeschichte in Rehden vertraut machen. Gerne führte Plaggemeyer die Besucher aber auch persönlich durch die Kirche.

Der Posaunenchor unter der Leitung von Jürgen Segelhorst gestaltete den musikalischen Auftakt. © Bernd Gerwanski

Einen Teil dieser Geschichte hat zum Beispiel Sebastian Borghardt mitgeprägt, der sich unter die Besucherschar begeben hatte. „Ich war hier gemeinsam mit meiner Frau Helga Pastor von 1991 bis 1998“, berichtete er. Danach zog das Ehepaar nach Papenburg.

Friedhelm Sander lud an den Festtagen zu einer Glockenführung ein. Wie viele Stufen mögen es sein, die auf den Glockenturm hinaufführen? Nicht jedes Gemeindeglied wusste es. Deshalb sei es hier verraten: Es sind genau 50 steinerne Stufen im Turm, jedoch kann man am besten schon von der 49. Stufe in den eigentlichen Bereich der Glocken hineinklettern. Hier beginnen dann die Holzstufen, die nur schwer zu erklimmen sind. „Bereits 1871 hatte die Kirchengemeinde ein Gesuch für die Glocken eingereicht“, teilte Sander mit. „Dieses wurde genehmigt und so wurde der 29. September 1872 die Geburtsstunde der Glocken.“

Es war ein großes Fest, und so konnte Stefanie Bunge vom Kirchenvorstand schon früh ein positives Fazit ziehen. „Bis zuletzt haben sich immer wieder Helfer gemeldet“, teilte sie mit. „Ehemalige Pastoren haben sich angekündigt, und natürlich danken wir den vielen Vereinen, die das Fest mitgestaltet haben.“