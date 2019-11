Unbekannte Täter brechen in Volksbank-Filiale in Rehden ein

Fahndung der Polizei Diepholz

+ © Screenshot: Lindemann Die Polizei sicherte an der Volksbank-Filiale in Rehden erste Spuren nach dem Einbruch. © Screenshot: Lindemann

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in die Volksbank-Filiale in Rehden eingebrochen. Ob die Diebe Beute gemacht haben, ist bislang unbekannt.