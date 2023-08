Heiko Öhlmanns wildes Paradies

Von: Melanie Russ

Sein Garten ist für den Rehdener Heiko Öhlmann Paradies und Kraftort. © Russ

Der Rehdener Heiko Öhlmann liebt das Natürliche und Urwüchsige an seinem 2500 Quadratmeter großen Garten, der für ihn Paradies und Kraftort ist. Auch viele Tiere wissen das Idyll zu schätzen. Unter anderem nisten gerade mehr als 100 Schwalben auf dem Grundstück.

Rehden – Der schmale Weg, von hohen Pflanzen eng bewachsen, schlängelt sich neben dem Haus entlang. Wer ihn betritt, muss ebenfalls ein bisschen schlängeln, genau schauen, wohin er seine Füße setzt, und der ein oder anderen Pflanze ausweichen, die in den Weg hineinragt. Schlecht gepflegt, wie manch einer vielleicht meinen würde, ist der Pfad allerdings nicht. Es soll genauso sein. „Man wird dadurch entschleunigt“, beschreibt es Heiko Öhlmann. Am Ende des Weges wartet ein Paradies. „Lost Paradise“ hat der Rehdener sein etwa 2500 Quadratmeter großes Idyll an der Burlager Straße getauft.

Wie der Bewuchs entlang des Weges ist auch im Garten alles etwas wild, nichts ist komponiert, auf Form gestutzt, schön drapiert, als wäre es einem Landlust-Heft entsprungen. Heiko Öhlmann liebt das Natürliche, Urwüchsige. In seinem Garten darf hier und da auch ein bisschen Gestrüpp liegen, in dem Tiere Unterschlupf finden. „Diese Liebe für die Natur hatte ich schon immer, schon als Kind. So ein Garten hat etwas Spirituelles, wenn man sich darauf einlässt“, findet er. Mit aus seiner Sicht unnatürlich angelegten Gärten kann er nicht viel anfangen. Sein Paradies bezeichnet er als Kraftort, an dem er auftanken und den Alltag vergessen kann. Dort ist ihm auch die Inspiration für ein Gedicht gekommen.

Für Oma Inge Die Insel, auf der wir zuweilen recht einsam leben,

weiß uns doch auch viel Schönes zu geben.

Die Wellen und Wogen rings um uns her,

schäumend und schwappend, denkend, sie seien meer,

bedrohen all das, was Leben heißt,

doch die Insel steht fest, kein Sturm sie reißt.

Heiko Öhlmann

Der Naturgarten ist für Heiko Öhlmann ein immerwährendes Projekt. „Ich werde nie fertig.“ Angefangen hat die Umgestaltung vor 17 Jahren, als er im Bereich eines früheren Gemüsegartens einen großen Teich anlegte. „Das sollte eigentlich ein Bio-Swimmingpool werden“, erzählt er. Aber dann habe er sich überlegt, Fische darin schwimmen zu lassen. Inzwischen wuseln dort eine ganze Reihe Koi-Arten umeinander.

Im großen Pool inmitten der grünen Landschaft drehen verschiedene Koi-Arten ihre Runden. © Russ

Nachdem der Orkan Kyrill 2007 viele Bäume auf dem Grundstück umgerissen hatte, hat der Rehdener die Lücken mit teils exotischen Pflanzen aufgefüllt. „Sieben Söhne des Himmels“ finden sich dort zum Beispiel. „Die vertragen sowohl Trockenheit als auch Kälte sehr gut“, so Öhlmann. Außerdem stehen Olivenbäume, Palmen, Albizia (Seidenbaum), Ananasguave, weiße Baum-Strelizie, Riesen-Granadilla und Baum-Oleander einträchtig neben einheimischen Sträuchern und Bäumen. Viele der exotischen Pflanzen hat der Rehdener in große Kübel gepflanzt, sodass sie den Winter frostgeschützt in einer Halle überdauern können. Zwar entscheidet er alles selbst und legt auch viel selbst Hand an, aber er sagt auch: „Ohne meinen Gärtner wäre das alles nicht möglich.“

Mitten im Garten hat er eine kleine Insel aus Holz errichtet, auf der er beim Abendessen oder gemeinsam mit Freunden die Ruhe genießen und den Tieren zuschauen kann. Denn die vielen kleinen Verstecke, die Blüten und Wasserstellen haben sich in der Tierwelt herumgesprochen. Viele Vögel, Insekten und sogar mehrere Fledermausarten – unter anderem der große Abendsegler – haben sich laut Heiko Öhlmann dort eingenistet.

Ein besonderer Hingucker unter den exotischen Pflanzen ist die Albizia (Seidenbaum). © Russ

Außerdem hat er aktuell wieder um die hundert Untermieter: Rauch- und Mehlschwalben ziehen in den Nistkästen, die er unter dem Außendach seiner Fahrzeughalle angebracht hat, gerade ihre Jungen groß. Darauf ist der Rehdener besonders stolz. Vor allem am frühen Abend herrscht dort Hochbetrieb, wenn die Elterntiere Futter für ihre Jungen heranschaffen. Das geht nun schon seit einigen Jahren so. „Sie fehlen mir richtig, wenn sie im Winter weg sind“, sagt Heiko Öhlmann mit einem Lächeln.

Schon mit kleinen Dingen könne man viel erreichen und seinen Garten tierfreundlicher gestalten, weiß der Rehdener. „Es muss nicht immer viel Geld kosten.“ Er wirbt dafür, „Mut zum Wildsein zu haben. Man wird reich belohnt“. Er selbst hat sein nächstes Projekt schon im Kopf: eine große Wildblumenwiese.