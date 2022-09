Rehden: Ein Verein für das Heimatgefühl in allen

Sie sind gewissermaßen die Männer der ersten Stunde im Heimatverein Samtgemeinde Rehden. Der Vorsitzende Helmut Elver (4.v.re.) ehrte einige Mitglieder für ihre 50-jährige Vereinszugehörigkeit. © WILLENBORG

Erst gründete sich die Samtgemeinde Rehden, dann der Heimatverein. 50 Jahre ist das nun schon her, doch das Ziel der als Wald- und Verschönerungsverein gestarteten Institution ist stets das gleiche geblieben. Es geht darum, die Menschen der Samtgemeinde zusammenzubringen und bei allen das Heimatbewusstsein zu erhalten und zu stärken. Mit einer Feierstunde beging der Verein sein rundes Jubiläum.

Rehden – Seit 50 Jahren existiert der Heimatverein der Samtgemeinde Rehden – und was ist nicht alles passiert in dieser Zeit! Es begann mit der Gründung, die quasi zusammenfiel mit der Gründung der Samtgemeinde selbst. Es folgten Aktionen, Theaterstücke, viele Klönabende, um die Menschen zusammenzubringen. Dann eine Umbenennung, Archivpflege, zuletzt ein Fotowettbewerb. Wenn Helmut Elver, der Vorsitzende des Vereins, gewollt hätte, dann hätte er die rund 150 Gäste, die an der Feierstunde zum Jubiläum in den Rehdener Ratsstuben teilnahmen, mit abendfüllenden Rückblicken auf das Vereinsleben unterhalten können. Doch die Zeit war begrenzt, denn in lockerer Runde sollte ja auch noch gefeiert werden.

Im Rahmen einer Kaffeetafel mit Begleitmusik beging der Verein sein besonderes Jubiläum – und der Vorsitzende hielt seinen Vortrag zur Geschichte stilecht auf Plattdeutsch. Er berichtete über die Abläufe eines typischen Vereinsjahres und die ganz besonderen Ereignisse seit der Gründung. Nostalgische Videofilme halfen, Momente der Vergangenheit in die Gegenwart zurückzuholen. Einige Sketche rundeten die Jubiläumsfeier ab.

In seiner Rede ließ Elver natürlich Heinrich Mackenstedt nicht unerwähnt. Fast 30 Jahre hatte er als Vereinsvorsitzender agiert und somit mehr als die Hälfte der 50 Jahre entscheidend geprägt. Mit seiner „zielstrebigen und freundlichen Art“ habe Mackenstedt das Vereinsleben vorangetrieben. „Sachen, die damals angestoßen und entwickelt wurden, gelten heute noch“, sagte Elver anerkennend. Seit 2013 ist Heinrich Mackenstedt bereits Ehrenvorsitzender.

Gegründet wurde der Heimatverein Samtgemeinde Rehden e.V. 1972 noch als Wald- und Verschönerungsverein. Mit 63 Mitgliedern ging es damals los, und das Ziel war es, eine abwechslungsreiche, schöne Landschaft und Heimat zu erhalten. Eine der damaligen Haupttätigkeiten war die Erhaltung und Verschönerung von Wanderwegen. Ebenfalls zählten plattdeutsche Theateraufführungen zum Vereinsleben.

In den 80er-Jahren erlebte der Verein einen Abschwung, um sich 1990 mit der Umbenennung zum aktuellen Vereinsnamen neu aufzustellen und die plattdeutsche Sprache wieder verstärkt zu fördern. Mittlerweile zählt der Verein 274 Mitglieder mit einem Altersdurchschnitt von 67 Jahren. Ein Nachwuchsproblem ist also unverkennbar. Allerdings gibt es auch Anlass zur Hoffnung, denn in Hendrik Zell ist das jüngste Vorstandsmitglied gerade mal Mitte zwanzig.

Mit den eigenen Aktivitäten und Veranstaltungen wieder näher an die jüngeren Menschen der Samtgemeinde heranzurücken, sei eines der wichtigsten Ziele für die nahe Zukunft, so Helmut Elver: „Wir sind da auch offen für Ideen von außen und freuen uns über Vorschläge.“ Die übergeordnete Aufgabe des Heimatvereins bleibe es dabei immer, „dazu beizutragen, dass sich die Menschen in den Dörfern der Samtgemeinde wohlfühlen und dass das Heimatbewusstsein erhalten bleibt“, so Elver. Dafür wird der Heimatverein auch weiterhin mit seinen Aktivitäten reihum in alle Orte der Samtgemeinde gehen – eines sei dabei unerlässlich: eine gut koordinierte, produktive Zusammenarbeit mit anderen ortsansässigen Vereinen.

Akribische Archivarbeit darauf abzielend, die Dorf- und Heimatgeschichte allgemein verständlich zu veröffentlichen, ist ebenfalls Teil der Vereinsarbeit. Auch 2021 zum Anfang der Coronazeit ist das Vereinsleben nicht zum Erliegen gekommen. Ein Fotowettbewerb, welcher 56 Fotos mit schönen naturbelassenen Wegen hervorbrachte, war ein Highlight dieser Zeit. Der Verein stellte im gesamten Heimatgebiet 20 Ruhebänke zum Verweilen und diverse Schaukästen zum Veröffentlichen wichtiger Vereinsinformationen auf.

Ein typisches Vereinsjahr beginnt im Frühjahr mit Boßelnachmittagen sowie allgemeiner Geselligkeit in freier Natur. Im Mai, Juni und Juli werden Wandertage als Tagesausflüge durchgeführt, welche seit 2016 speziell als Abendwanderungen gestaltet sind. Holzhüttenbau zusammen mit der Grundschule Hemsloh wird regelmäßig als Ferienaktion durchgeführt. Als herbstliche Aktivität gibt es plattdeutsche Nachmittage und Klönabende mit plattdeutschen Erzählungen und Anekdoten. Das Jahr wird mit Dreschtagen und Torfstechtagen abgerundet. Daniel Willenborg