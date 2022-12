Ein Tortenparadies zum Abnehmen

Von: Melanie Russ

Trubel im kleinen Dorf-Café: Besitzerin Petra Becker (Anke Sommer, Mitte) und ihre Freundinnen Silke (Kirsten Hardemann, links) und Veronika (Astrid Büsing) planen ein Fitness-Café. © Russ

Die Plattdeutsche Bühne Rehden hat mit den Proben für ihre 40. Saison begonnen. Die Laienspieler zeigen den Dreiakter „Tortenparadies to’n Afnehmen“. Premiere ist am 5. Februar.

Rehden – Reichlich Sahneschnittchen genießen und dabei abnehmen? Diesen Traum verfolgen drei Freundinnen in dem Dreiakter „Tortenparadies to’n Afnehmen“ von Jürgen Baumgarten (plattdeutsch von Gerd Meier), den die Plattdeutsche Bühne Rehden im Saal der Rehdener Ratsstuben zur Aufführung bringt. Premiere ist am 5. Februar. Die Proben haben gerade begonnen.

Die Handlung spielt in Petra Beckers (Anke Sommer) kleinem Café. Das läuft nicht sonderlich gut. Genaugenommen sind ihre Freundinnen Veronika (Astrid Büsing) und Silke (Kirsten Hardemann) ihre einzigen Kunden. Regelmäßig sitzen sie bei Kaffee und Torte mit reichlich Sahne zusammen. Irgendwann kommt ihnen die Idee, ein Fitness-Café zu eröffnen. Dass just in dem Moment die Vertreterin Michaela Lippert (Karina Bollhorst) hereinschneit, um nach dem Weg zu fragen, kommt ihnen gerade recht. Denn sie hat zufällig auch Trimm-Geräte im Angebot. Die Damen kommen schnell ins Geschäft – sehr zum Leidwesen von Petras besserer Hälfte Ernst (Ulrich Wilms) Veronikas Mann Ingo (Heiner Kopmann). Denn sie würden das Geld viel lieber in Autos investieren. Und auch Michaela kocht ihr eigenes Süppchen.

Die Proben haben vor Kurzem begonnen, der Text sitzt schon recht gut, auch wenn die „Toseggerschen“ Marlis Meyer und Christine Reckmann den Schauspielern immer noch etwas auf die Sprünge helfen müssen. Geprobt wird von Anfang an direkt auf der Bühne. „Wir haben hier optimale Möglichkeiten“, sagt Vorsitzender Heiner Kopmann und ist dankbar, dass die Ratsstuben die Bühne schon Monate vor der Premiere zur Verfügung stellen. So muss nichts improvisiert werden. „Das ist ein Luxus“, weiß Kopmann.

Teil des Ensembles sind mit Astrid Büsing und Kirsten Hardemann zwei Neulinge, die aber schon über Theater-Erfahrung aus anderen Gruppen verfügen. Astrid Büsing hatte in der Zeitung gelesen, dass die Plattdeutsche Bühne Mitstreiter sucht, und sich gemeldet. Kirsten Hardemann spielte vor rund 30 Jahren schon in Drebber Theater und hatte in Gegenwart von Rehdener Laienspielern leichtsinnigerweise erwähnt, dass sie mal wieder Lust hätte. Da wurde sie natürlich sofort „verhaftet“.

Ingo (Heiner Kopmann, links) und Ernst (Ulrich Wilms) sind von den Fitness-Café-Plänen ihrer Frauen wenig begeistert. © Russ

Für den Bühnenbau tragen wieder Horst Sommer und Walter Hartlage die Verantwortung. Das Gerüst der Bühne mit Türen, Mobiliar und Trimm-Rad steht schon, die restlichen Requisiten sind in Arbeit oder bestellt. Um die Technik kümmert sich Heiner Schulz, Feinmakerin ist Ingrid Kuhlmann.

Die kommende Spielzeit ist für die Laienspieler nicht nur wegen der langen Corona-Pause eine besondere. Die Plattdeutsche Bühne feiert 2023 ihr 40-jähriges Bestehen. Ein besonderes Programm wird es nicht geben. „Es ist ja kein richtiges Jubiläum“, so Kopmann. Aber es ist ein Flyer mit einem kurzen Rückblick in die Geschichte in Arbeit.

Das Geheimnis ihres Erfolges könnte darin liegen, dass es bei der Plattdeutschen Bühne Rehden von Anfang an etwas anders läuft als bei anderen Gruppen. Einen Spielleiter oder Regisseur hatte sie noch nie. Alles wird gemeinsam entschieden, die Akteure, die gerade nicht auf der Bühne stehen, geben Hinweise und Kritik. Auch bei der Auswahl der Stücke und der Rollenverteilung zeigt sich immer wieder, dass alle auf einer Wellenlänge liegen. „Das gute Miteinander hat es immer ausgemacht“, sagt Kopmann. Viel Organisation sei nicht erforderlich. „Jeder weiß, was zu tun ist, und macht das, was er kann.“

Personell ist die Plattdeutsche Bühne recht gut aufgestellt. Sie zählt die sechs Laienspieler, die das aktuelle Stück einstudieren, und etwa sieben Sketche-Spieler, die momentan gemeinsam mit den Akteuren der Lustigen Bühne Wetschen bei vielen Vereinsveranstaltungen zu Gast sind. Und es gibt ein engagiertes Team, das im Hintergrund dafür sorgt, dass alles läuft. „Damit kann man schon zufrieden sein“, meint der Vorsitzende. Trotzdem freut sich die Truppe immer über weitere Laienspieler jeden Alters.

In den 40 Jahren haben sich mehr 50 Personen auf und hinter der Bühne eingebracht. Acht von ihnen sind noch heute dabei, unter anderem der erste Vorsitzende. Er kann sich noch erinnern, dass ihm damals manch einer sagte, plattdeutsches Theater habe keine Zukunft, weil das keiner mehr verstehe. Doch sie irrten. Die Plattdeutsche Bühne kann sich über mangelndes Interesse nicht beklagen. Und solange die Leute immer wieder kommen und begeistert sind, soll es weitergehen, verspricht Kopmann.

Kartenvorverkauf Der Kartenvorverkauf verläuft dieses Mal etwas anders als in den Vorjahren. Zum einen wird es aus organisatorischen Gründen keinen Gutscheinverkauf vor Weihnachten geben. Der Vorverkauf erfolgt vom 9. bis 11. Januar jeweils von 14 bis 19 Uhr im Saal der Ratsstuben, danach bis zur Premiere montags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr. Ab dem 5. Februar sind Karten an den Spieltagen auch für die Folgeveranstaltungen an der Tageskasse erhältlich.