„Ein Blick in die Verträge lohnt sich“

Rehden - „Juristerei ist noch trockener als dieser Sommer“ – diese nicht ernst gemeinte „Warnung“ vor seinem Vortrag ließ Ulrich Helms den rund 40 Zuhörern in den Ratsstuben Rehden zu Beginn des Abends zukommen. Wobei er keinen Zweifel daran ließ, dass ihm der Ernst der Lage für manche Landwirte aufgrund der Dürre bewusst ist, wie das Landvolk Diepholz mitteilt.

Helms kommt aus Twistringen und ist dort Notar und Fachanwalt für Agrar- und Steuerrecht. Auf Einladung des Landvolkes und des Landwirtschaftlichen Vereins Diepholz referierte er über Lieferverträge für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Dabei verstand es der Referent laut Mitteilung, die juristischen Feinheiten anschaulich zu machen und mit konkreten Beispielen verständlich zu erklären.

Er betonte, dass es ihm darum gehe, die Landwirte für die Wichtigkeit der Vertragsausgestaltung zu sensibilisieren. Besonders in diesem Jahr könnten bei einigen Betrieben große Probleme auftreten, wenn aufgrund der Trockenheit große Ernteausfälle zu beklagen seien, aber in den Verträgen mit den Abnehmern konkrete Liefermengen zugesagt worden seien. „Fein raus ist der, in dessen Vertrag steht, dass er den Aufwuchs einer bestimmten Fläche liefern muss. Denn was nicht gewachsen ist, kann ich nicht liefern“, erläuterte der Fachanwalt. In manchen Verträgen gebe es Härtefallklauseln oder Bezug zu Ernteausfällen, auch das sei ein Vorteil für den Landwirt.

Dass sich die Erzeuger generell auf höhere Gewalt aufgrund des Dürresommers berufen könnten, sah der Jurist eher skeptisch. Höhere Gewalt und Naturkatastrophen seien aus rechtlicher Sicht schwer zu definieren. „Außer es handelt sich um einen Vulkanausbruch. Das ist ein klassischer Fall von höherer Gewalt.“

Helms appellierte daher an die Anwesenden, ihre Lieferverträge auf solche Punkte zu überprüfen und sich gegebenenfalls Hilfe von einem Anwalt zu holen. Dabei zeigte er sich zuversichtlich, dass die Abnehmer vor dem Hintergrund der Dürre zu gemeinsamen Lösungen bereit seien, allein schon, weil sie im Allgemeinen an langfristigen Geschäftsbeziehungen interessiert seien. Eine Einigung sei einem Gerichtsprozess vorzuziehen. Unter den Zuhörern fanden sich auch Vertreter des Handels, die in der Diskussion genau dies betonten und in Aussicht stellten, vernünftige Lösungen zu finden.

In seinem Resümee betonte Landvolk-Vorsitzender Theo Runge, dass die über lange Jahre gewachsenen Geschäftsbeziehungen mit den Abnehmern in der Region, ein klarer Vorteil seien. Runge und Udo Nuttelmann, stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Vereins, dankten Helms für einen erkenntnisreichen Abend.