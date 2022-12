Ein Batzen Geld für die Infrastruktur

Von: Melanie Russ

Die Gemeinde Rehden plant für 2023 Investitionen in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Paradox: Auch, weil die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 2022 unerwartet hoch ausfallen, rutscht der Ergebnishaushalt 2023 ins Minus. Angesichts hoher Rücklagen ist das allerdings unproblematisch.

Rehden – Gebaut und entwickelt wurde in den vergangenen Jahren viel in der Gemeinde Rehden, und so soll es 2023 trotz Energiekrise und Kostensteigerungen auch weitergehen. Im Haushaltsplan 2023, den der Rat am Dienstagabend einstimmig beschloss, sind 1,8 Millionen Euro für Investitionen vorgesehen. Obwohl die Gesamtbilanz des Haushaltes negativ ausfällt, muss die Gemeinde keinen Kredit aufnehmen, denn sie hat noch genügend Geld auf der hohen Kante. Sie bleibt somit schuldenfrei.

Ein Großteil der Investitionen – rund eine Million Euro – fließt in die Verkehrsinfrastruktur. „Das ist ein ganz schöner Batzen“, sagte Bernhard Lanz, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft, der in seiner Haushaltsrede die größten Einzelinvestitionen ansprach.

So sind 300.000 Euro für den Endausbau im Baugebiet Schulstraße III vorgesehen. Weitere 300.000 Euro stehen für die Erschließung des Baugebiets Mühlenweg II bereit. Das Planverfahren dafür soll Anfang 2023 abgeschlossen werden. Dort stehen dann 40 Bauplätze zur Verfügung, die dringend gebraucht werden, denn Rehden ist blank. Wie Gemeindedirektor Magnus Kiene in der Sitzung berichtete, hat die Gemeinde ihr letztes Baugrundstück vor Kurzem verkauft. „Das ist eine ganz tolle Entwicklung“, so Kiene.

Für die Vermarktung am Mühlenweg stellte er eine Vergaberichtlinie in Aussicht. Darin kann über einen Punktekatalog beispielsweise Einheimischen, jungen Familien oder ehrenamtlich besonders Engagierten ein Vorteil bei der Grundstücksvergabe eingeräumt werden. Ein Entwurf soll Anfang nächsten Jahres vorgestellt werden.

Außerdem sollen die Fußwege im Bereich Goethestraße, Düversbrucher Straße und Schillerstraße saniert (120.000 Euro) sowie die Abbiegespur zum neuen Gewerbegebiet Lohauser Straße und ein Radweg in dem Bereich (insgesamt 138.000 Euro) gebaut werden.

110.000 Euro sind für den Ausbau eines Erkers am Gesundheitszentrum und die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Der Ausbau ist notwendig, weil sich eine Partei erweitern möchte. „Wir wollen im Bereich erneuerbare Energien tun, was wir können“, begründete Lanz die geplante PV-Anlage. Denn viele geeignete Flächen im Besitz der Gemeinde gibt es nicht.

Die Gemeinde möchte nach Möglichkeit auch weitere Flächen ankaufen. Dafür sind 600.000 Euro reserviert. Dabei geht es nicht allein um Wohnbauland. „Die Entwicklung von Gewerbegebieten ist ebenfalls ein wichtiges Thema“, sagte Kiene. Denn es gebe Unternehmen, die sich in Rehden ansiedeln oder erweitern wollten. „Aber es ist schwierig, an Flächen zu kommen.“

Ein bisschen was bekommt die Gemeinde aus ihren Investitionen auch zurück. Aus dem Verkauf von Baugrundstücken inklusive Erschließung erwartet Kämmerer Hauke Bollhorst 257.000 Euro. Hinzu kommt ein 59.000-Euro-Zuschuss für die Abbiegespur Lohauser Straße.

Im alles umfassenden Ergebnishaushalt steht unter dem Strich ein dickes Minus. Das Defizit in Höhe von 1,73 Millionen Euro hat allerdings einen positiven Hintergrund. In diesem Jahr werden die Gewerbesteuereinnahmen fast doppelt so hoch ausfallen wie im Vorjahreszeitraum. Der Ergebnishaushalt 2022 wird darum laut Kiene mit einem 1,77 Millionen Euro Überschuss abschließen; geplant war ein Minus von einer halben Million Euro. Insgesamt nimmt die Gemeinde 5,91 Millionen Euro Steuern ein. Die Krux an der Sache: Einen Großteil dieser Einnahmen muss sie 2023 als Umlage an die Samtgemeinde (2,5 Millionen Euro) und den Landkreis Diepholz (2,18 Millionen Euro) weitergeben.

Für 2023 erwartet der Kämmerer Steuereinnahmen in Höhe von 3,78 Millionen Euro. Die Gemeinde muss also rund eine Millionen Euro mehr abgeben, als sie einnimmt. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum 2023 im Ergebnishaushalt Erträgen von 4,17 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 5,9 Millionen Euro gegenüberstehen. Der Fehlbetrag kann aber aus der gut gefüllten Rücklage ausgeglichen werden. Auch die Barmittel sind mit 5,45 Millionen Euro zu Jahresbeginn recht üppig, werden Ende 2023 aufgrund der Investitionen aber voraussichtlich auf 2,5 Millionen Euro sinken. „Wir können investieren und haben immer noch Geld“, bewertete Lanz die finanzielle Situation der Gemeinde insgesamt positiv.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A (370 Punkte) und B (360 Punkte) sowie die Gewerbesteuer (380 Punkte) werden 2023 nicht erhöht. „Wir freuen uns, dass wir keine Anhebung der Steuersätze beschließen müssen und trotzdem investieren können“, sagte Lanz. Der Wählergemeinschaft sei aber bewusst, dass in den kommenden Jahren eine Steuererhöhung notwendig sein werde. Denn die Gemeinde könne nicht auf Dauer mehr abgeben, als sie einnehme.

Auch die SPD bewertet es als erfreulich, dass die Gemeinde trotz Energiekrise und Ukraine-Krieg finanziell gut dasteht. Für die Zukunft möchten die Sozialdemokraten verstärkt prüfen, wo es Möglichkeiten für Energieeinsparungen gibt und diese auch in die Tat umgesetzt sehen. „Wenn jeder seine Ideen einbringt, lässt sich mit Sicherheit was Vernünftiges für die Rehdener umsetzen“, so Edith Siebel.

Das Schlusswort zum Haushalt hatte Bürgermeister Heino Mackenstedt. „Wenn wir vor Ort fast zwei Millionen Euro investieren, dann sind wir ein verlässlicher Partner der Unternehmen gerade in schlechten Zeiten“, sagte er im Hinblick auf eine für 2023 erwartete Rezession.