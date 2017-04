Ehrung für Meyer und Schmidt

Rehden - Die Fahrzeugübergabe bei der Feuerwehr Rehden (wir berichteten) nutzten Kreisbrandmeister Michael Wessels und der Kreisverbandsvorsitzende Uwe Stubbemann unter anderem auch dazu, zwei verdiente Wehrmänner zu ehren: Uwe Meyer und Reiner Schmidt.

Uwe Meyer ist trotz oder gerade wegen seiner Schichtarbeit ein Feuerwehrmann. der auch zu den eher arbeitstechnisch ungünstigen Zeiten stets zur Stelle ist, wenn der Meldeempfänger oder die Sirene ertönen. Auch sonst sei Meyer ein aktiver und vorbildlicher Kamerad, der den jüngeren Mitgliedern stets ein Vorbild sei, betonte Wessels.

„Alle Ämter innegehabt, die man bekleiden darf“

Unter anhaltendem Applaus aller angetretenen Wehrleute heftete Uwe Stubbemann ihm die Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr an.

„Mit Reiner Schmidt“, so Kreisbrandmeister Michael Wessels, „darf ich heute einen Kameraden ehren, der eigentlich alle Ämter, die man bekleiden kann, schon innegehabt hat.“ Los ging es in der Jugendfeuerwehr, in der Schmidt schnell lernte, Verantwortung zu übernehmen. Mit den Jahren stieg er die Karriereleiter höher und höher, bekleidete Posten wie Gruppenführer, stellvertretender Ortsbrandmeister, Ortsbrandmeister bis hin zu seinem jetzigen Posten, dem Gemeindebrandmeister.

Äußerst gewissenhaft

Aber auch außerhalb der Gemeindegrenzen machte Reiner Schmidt sich einen Namen wie beispielsweise in der Kreisfeuerwehrbereitschaft. Jede einzelne Minute, die Schmidt in die Feuerwehr investiert hat und noch investieren wird – und das waren sicherlich nicht wenige – hat er mit äußerster Gewissenhaftigkeit gemeistert. „Aus diesem Grund“, so Wessels, „möchten wir auch dir, Reiner, das Ehrenzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr anheften.“ Die Kameraden zollten Schmidt mittels Applaus reichlich Respekt für seine geleistete Arbeit.

vm