Ehrennadel in Bronze für Ortsbrandmeister Claus Mackenstedt

+ © Feuerwehr Samtgemeinde Rehden Die Ehrungen von Claus Mackenstedt (2.v.re.) und Wolfgang Scharfschwerdt (Mitte) sowie etliche weitere nahmen Gemeindebrandmeister Michael Mangels (li.), dessen Stellvertreter Henning Schmidt (2v.li.) und Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene (re.) vor. © Feuerwehr Samtgemeinde Rehden

Die Ortsfeuerwehr Rehden hatte 2022 einiges zu tun. Die 56 aktiven Feuerwehrleute rückten zu 56 Einsätzen aus.

Rehden – Die Zahl 56 nahm bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Rehden eine Doppelrolle ein. Zum einen verfügt die von Ortsbrandmeister Claus Mackenstedt angeführte Wehr aktuell über 56 aktive Kräfte, zum anderen mussten diese Kräfte im vergangenen Jahr 56 Einsätze abarbeiten. Besonders in Erinnerung blieben den Feuerwehrleuten davon der Moorbrand am „Moordamm“ in Hemsloh im September sowie der Gebäudebrand kurz vor Weihnachten in Rehden, bei dem ein Wohnhaus komplett unbewohnbar wurde.

Spannender als der Blick zurück ist für die Ortsfeuerwehr Rehden jedoch der Blick nach vorne. Denn in den kommenden Jahren steht ein Großprojekt auf dem Programm. Das alte Feuerwehrhaus an der Poststraße in Rehden wird durch einen Neubau ersetzt. Die internen Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Alle Mitglieder der Ortsfeuerwehr wurden bei einem Infoabend im September über den aktuellen Stand informiert.

Zu den 56 aktiven Kräften gehören auch vier neue Mitglieder. Etienne Hümmling, Tobias Dizji, Maurice Ziegler und Jannis Kahling-Becker stellten sich vor und wurden von den anderen Feuerwehrleuten mit Beifall begrüßt. Für die beste Dienstbeteiligung wurde Jonas Kahling- Becker ausgezeichnet. Die sportlichen Dienste der Ortswehr wurden ebenfalls am häufigsten von ihm besucht. Somit erhielt er auch die Auszeichnung „Sportler des Jahres“. Aus dem aktiven Dienst in die Alters- und Ehrenabteilung wurden Hermann Grote, Jörg Brückner und Uwe Meyer verabschiedet.

Für ihre besonderen Verdienste um die Feuerwehr erhielten Wolfgang Scharfschwerdt und Claus Mackenstedt aus den Händen von Gemeindebrandmeister Michael Mangels Ehrungsurkunden. Ortsbrandmeister Mackenstedt wurde mit der Ehrennadel in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet – einer der Gründe: Während des Corona-Lockdowns hatte er ein aufwendiges Online-Fortbildungsprogramm für seine Kameraden zusammengestellt und so die Fortsetzung der theoretischen Ausbildung möglich gemacht.

Wolfgang Scharfschwerdt ist seit 50 Jahren Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr und hat sich in dieser Zeit sowohl in der Jugendarbeit als auch im aktiven Dienst verdient gemacht. Im Bereich der Kreisjugendfeuerwehr fungierte er von 1979 bis 1988 als Fachbereichsleiter Sport, als aktiver Feuerwehrmann hat er zahlreiche Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene besucht. Im Samtgemeindekommando war er über mehrere Jahre für die Unfallverhütung zuständig.