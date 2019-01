Durch Josua tut Gott unerwartete Möglichkeiten auf

Wetschen - Die Kirchengemeinde Wetschen hatte traditionell zum Neujahrsempfang geladen, und viele Gemeindemitglieder und Vertreter der örtlichen Vereine und Institutionen waren gekommen, um das neue Jahr mit einem Gottesdienst zu beginnen. In seiner Predigt stellte Pastor Flug eine Zusage Gottes in den Mittelpunkt: „Bin da!“ Dies geht aus einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde hervor.

„Das Jahr 2019 liegt vor uns wie ein neues, unbekanntes Land mit Chancen und Schwierigkeiten. Im Rückblick war auch 2018 ein Jahr, in dem es galt, Hindernisse zu überwinden“, sagte Flug. Menschen wüssten angesichts vieler Probleme oft nicht, wie sie weiterkommen sollten.

Pastor Flug machte anhand der Flucht des Volkes Israel aus Ägypten in das gelobte Land deutlich, dass Menschen damals genauso wie heute Stillstand und Resignation erfahren hätten. Aber durch Josua tue Gott unerwartete Möglichkeiten auf, Hindernisse würden kleiner, es komme etwas in Bewegung. „Darauf können wir auch heute noch vertrauen und unbeschadet ins neue Jahr gehen. Gott selber geht mit, er ist da, wir leben nicht allein. Wir haben einen Gott, der auch heute sagt: Bin da!“, sagte Flug.

Am Ende des Gottesdienstes dankte die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Elisabeth Niehaus, all den Menschen aus der Gemeinde, die in kleinen und großen Dingen bereit sind zur Mitarbeit und sich auf so vielfältige Weise in die Gemeinde einbringen. Für ihren Einsatz erhielten ein kleines Blumenpräsent die Mitglieder des Kinderkirchenteams Wiebke Bollhorst, Cordula Görig, Elke Vetter und Silke Wenski.

Neu in diesem Team begrüßt wurde Lena Renzelmann. Mit einem Dankeschön für die geleistete Arbeit wurden Irmtraud Wessels und Nina Quante verabschiedet. Ebenso wurden für ihren besonderen Einsatz Wilhelm Fröhlking und Luano Przybilski geehrt. Ein Glückwunsch ging an Pastorin Elke Haarnagel zu ihrem 25. Ordinationsjubiläum. Am Schluss überraschte der Kirchenvorstand seine Vorsitzende Elisabeth Niehaus mit einer Blume und dem damit verbundenen Dank für die Leitung der Kirchengemeinde.

Nach dem Gottesdienst trafen sich alle im Gemeindehaus, um gemeinsam mit dem Kirchenvorstand auf ein Gelingen des neuen Jahres anzustoßen. Elisabeth Niehaus nannte einige interessante Zahlen, Daten und Veranstaltungen aus dem Gemeindeleben, blickte auf besondere Ereignisse des vergangenen Jahres zurück und nahm Zukünftiges in den Fokus.

„Ich bin stolz auf alle, die mitgearbeitet haben und auf das Geleistete. Für den neugewählten Kirchenvorstand war Gemeindeleitung nicht Alltagsarbeit“, schloss sie im Rückblick. Bei Schnittchen und kalten Getränken wurde an allen Tischen anschließend ein reger Gedankenaustausch gepflegt.