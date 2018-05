Leistungswettbewerbe: Barver 4 beste Gruppe der Jugendfeuerwehr

Düversbruch überragend

+ Die Gruppe Barver 4 zeigte bei ihrer Übung die beste Leistung. Sie gewann den Leistungswettbewerb der Jugendfeuerwehr.

Rehden - Die Ortsfeuerwehr Barver war in diesem Jahr Ausrichter der jährlichen Leistungswettbewerbe der Feuerwehren der Samtgemeinde Rehden. An den Start gingen dieses Mal acht Gruppen der aktiven Feuerwehr sowie sieben Jugend-Teams. Am Ende setzten sich die Jugendgruppe Barver 4 und erneut die Ortsfeuerwehr Düversbruch durch.