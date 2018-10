DSL-Leitung plötzlich gedrosselt

Barver - Breitband für alle, verstärkter Ausbau in ländlichen Regionen – schnelles Internet als einer der wichtigsten Aspekte der Infrastruktur ist seit Jahren in aller Munde und dessen Bereitstellung erklärtes Ziel der Politik. Frank Sturm aus Barver zählte sich bis vor wenigen Wochen zu den Glücklichen, die mit einem 50 000-Mbit/s-Anschluss für die Region vergleichsweise gut ausgestattet sind. Doch dann halbierte sein Versorger EWE Tel die Leistung plötzlich. Informiert habe man ihn darüber nicht, beklagt Sturm.

Dass etwas nicht stimmte, merkte der Barveraner, als Filme über das Internet nicht mehr so flüssig liefen wie gewohnt. Er kontrollierte die Übertragungsrate in seiner Fritzbox und stellte fest, dass die Leitung nur noch 25 000 Mbit/s lieferte. Also beschwerte er sich bei der Hotline des Anbieters. Zunächst habe er nur ausweichende Antworten bekommen. Erst nach zwei Beschwerden bei der Technik habe man ihm erklärt, dass es nicht mehr möglich sei, in seinem Bereich schnelleres Internet anzubieten. „Das ist einfach Betrug. So kann man mit seinen Kunden nicht umgehen“, ärgert sich Sturm. Immerhin zahle er weiterhin mehr als 50 Euro im Monat für eine geringere Leistung.

Mathias Radowski, Pressesprecher der EWE Tel in Oldenburg, bestätigt die Drosselung der Leistung auf Nachfrage dieser Zeitung. Sie bestehe allerdings nur für wenige Wochen. „Ab Anfang November können wir wieder VDSL50 anbieten.“

Als Ursache für die zwischenzeitliche Drosselung nennt Radowski den Vectoring-Ausbau der Telekom im Nahbereich in Barver. Die Bundesnetzagentur habe klar geregelt, dass der Vectoring-ausbauende Anbieter anderen Telekommunikationsunternehmen Zugänge zu gewähren habe. „In Barver mietet EWE bei der Telekom alle notwendigen Leitungen und Vorleistungen, um die eigenen Kunden weiter mit VDSL zu versorgen. In einer Übergangszeit bis zur Technik-Aktivierung lässt es die Telekom aktuell nicht zu, weiter 50 Mbit/s anzubieten. Dieses hat rein technische Gründe“, erklärt Radowski.

Die VDSL-Kunden von EWE müssten erst auf das Telekom-Netz migriert werden, um wieder 50 Mbit/s oder sogar 100 Mbit/s zu erhalten. „Ob 100 Mbit/s möglich sind, können wir allerdings erst ermitteln, wenn die Technik aktiviert ist und wir direkt messen können, da es nicht unser Netz ist“, so Radowski. J mer