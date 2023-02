Droht Gasmangellage? Einlagerungen im Gasspeicher Rehden unterbrochen

Von: Johannes Nuß

Im niedersächsischen Rehden sind die Einlagerungen von Gas unterbrochen worden. Es handelt sich dabei um den größten Gasspeicher Europas. © Sina Schuldt/dpa/Archiv

Im niedersächsischen Rehden sind die Einlagerungen von Gas unterbrochen worden. Es handelt sich dabei um den größten Gasspeicher Europas. Grund ist ein Zwischenfall.

Diebholz/Redhen – Die Gaseinlagerungen in Europas größten Gasspeicher in Rehden (Landkreis Diepholz) in Niedersachsen sind unterbrochen worden. Wie die Nachrichtenagentur dpa am Mittwochmittag, 1. Februar 2023, berichtet, habe es am Dienstag einen Vorfall gegeben. Die Einlagerung ist demnach bis mindestens Ende der Woche noch unterbrochen.

Grund ist eine Verpuffung, die sich am Dienstagvormittag in Rehden ereignet haben soll. „Die Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung dauern weiter an“, sagte ein Sprecher der zuständigen niedersächsischen Aufsichtsbehörde am Mittwoch.

Eine Abgabe des Gases aus dem unterirdischen Lager im Landkreis Diepholz an das Netz sei aber jederzeit möglich. Der Gasspeicher in Rehden war laut Bundesnetzagentur am Dienstagmittag zu 90,29 Prozent gefüllt.

Die Einspeicherung war wegen der Verpuffung am Dienstagvormittag vorsorglich gestoppt worden. Die Bundesnetzagentur gab an, dass sie durch den Zwischenfall keine Auswirkungen auf die sichere Gasversorgung in Deutschland erwarte. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es keine, hieß es. (mit Material der dpa)