DRK-Ortsverein blickt auf ein lebhaftes Jahr zurück

REHDEN - Seit 2016 stellen sich die Verbände auch gemeinsam dar: Der DRK-Ortsverein Rehden-Hemsloh-Dickel hatte neben den zahlreichen Terminen im vergangenen Jahr Schaukästen gemeinsam mit dem Sozialverband in Barver und Rehden aufgestellt, das ging aus dem Bericht von Vorsitzender Beate Recker zur Jahreshauptversammlung hervor.

„Die Kästen werden mit aktuellen Informationen bestückt und gut angenommen“, sagte Gabriele Stroink aus dem Vorstand. Sie wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden nach kommissarischem Einstieg gewählt.

Reckers Bericht zeigte, dass der DRK-Ortsverein neben den obligaten Blutspende-Terminen noch zahlreiche weitere Termine für die Mitglieder im Angebot hatte. Beispiele sind Bingo-Nachmittag, Halbtages- und Tagesfahrten zu sehenswerten Orten oder Unternehmen, Herbstsammlung des DRK und Weihnachtsfeier. Ein großes Dankeschön ging in dem Kontext an Edith Plaggemeyer und Margret Waitz. „Die Kasse schloss im Rechnungsjahr 2016 mit einem geringen Verlust ab“, erklärte Kassenwartin Waitz.

Ortsverein hat 201 Mitglieder

Die Haushaltsplanung für 2017 orientierte sich an den Zahlen aus dem Vorjahr. Karin Mangels prüft als neue Kassenprüferin mit Erika Landwehr die Kasse in den nächsten zwei Jahren, sie löste turnusgemäß Karin Schmidt ab. Der Ortsverein zählte am 31. Dezember 2016 201 Mitglieder.

Bezogen auf Kasse und Spendenfreundlichkeit des Ortsvereins folgte der Dank auf den Fuß. Hartmut Bloch und Marika Bunke für die Zuwendungen an die Kindertagesstätte „Purzelbaum“, für die Ambulante und Tagespflegeeinrichtung dankte Heidrun Bloch. „Wenn ich jetzt schon mal äußern darf, dass wir uns im nächsten Jahr eine Spende für die neue Krippe wünschen …“, wurde Bunke los.

„Wir planen neben den zwei Tages-Gruppen eine dritte Nachmittagsgruppe ab Juni für rund zehn Senioren mit Schwerpunkt Demenz“, informierte Heidrun Bloch und sensibilisierte gleichzeitig dafür, dass mit den ambulanten Kunden und den Gästen der Tagespflege das Team an seine Leistungsgrenze gelange. Will heißen: „Wir suchen noch Ehrenamtliche in der Betreuung.“

Edith Plaggemeyer nahm gerne zur Kenntnis, dass ein nächster geselliger Termin der Mitglieder des Ortsvereins im neuen Palmhaus am Seniorenzentrum sein könne. „Das wäre doch eine Idee, besonders für die nicht mehr so Mobilen“, so Bloch. Denn das sei festzustellen, es werde bei immer älter werdenden Mitgliedern schwerer, Fahrten zu organisieren, da sie oft zu anstrengend seien, so Plaggemeyer.

Lob für gute Arbeit

Für 25-jährige Mitgliedschaft im DRK-Ortsverein zeichneten stellvertretende Präsidentin des Kreisverbandes Diepholz, Hannelore Menkens, und Vorsitzende des Ortsvereins, Beate Recker, Hilde Becker und Ursula Ziegler, beide Rehden, aus. Menkens war wichtig, dass alles so vernetzt und gut wie bisher weiterläuft in Rehden-Hemsloh-Dickel.

Einen kurzen Überblick, was in der Samtgemeinde Rehden in Entwicklung sei, gab der Samtgemeindechef. „Rehden ist eine familienfreundliche Kommune, wir investieren weiter in Kinderbetreuung, Seniorenwohnen und in ein zweites Gesundheitszentrum.“ In Barver würde die Mehrzweckhalle erweitert und renoviert und in Rehden die Ortskernsanierung (sanierte Gehwege, Bushaltestellen) fortgeschrieben. Das Palmhaus sei entstanden als Treffpunkt und ein neues Rathaus in Planung. „Die Gremien waren sich einig und empfahlen uns: Jetzt denkt auch mal an Euch!“, fasste die Entscheidung dazu Bloch zusammen.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung gab es für die Mitglieder dann noch Zeit für den internen Austausch und einen kleinen Imbiss. J sbb