Das dritte Parteibuch für Peter Würtz

Rehden – Ein Ritual mit Seltenheitswert: Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Samtgemeinde Rehden, Manfred Koch, überreichte dem in Hemsloh lebenden langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten Peter Würtz nach seinem Eintritt in die Partei vor mehr als 60 Jahren das inzwischen dritte Parteibuch. Plattform des Zeremoniells war die Jahreshauptversammlung im Clubraum des Gasthauses Schwierking in Rehden. Die Übergabe war nötig, weil Würtzes bisherige Parteibücher randvoll geklebt sind mit Beitragsmarken.

Für Ehefrau Elke Würtz hatte Koch aus den gleichen Gründen ebenfalls das dritte Parteibuch beantragt. Weil die langjährige Sozialdemokratin erkrankt war, nahm Ehemann Peter das rote Dokument entgegen. „Der erste Monatsbeitrag betrug damals gerade mal zehn Pfennig“, war der Rehdener Ortsvereinsvorsitzende bei der Durchsicht der Parteibücher auf eine entsprechende Wertmarke gestoßen. Klar, dass er mit der Aussage alle Anwesenden zum Schmunzeln brachte.

Ihre ersten Parteibücher erhielten im Verlauf der Versammlung Thomas Siebel aus Rehden und Sarah Heßlau aus Dickel. „Damit haben wir zwei weitere Neuaufnahmen“, freute sich Koch. Neben den „Neuen“ hatte er eingangs auch den Ex-Bundespolitiker Würtz und den stellvertretenden Unterbezirksvorsitzenden Ludger Bugla aus Wetschen begrüßt. Bugla nutzte die Gelegenheit, um die Rehdener Sozialdemokraten in einem Kurzstatement über die Arbeit im Unterbezirk zu informieren.

Nachdem es gegen das von Schriftführerin Ulla Lipinski-Lange verlesene Protokoll keinerlei Einwände gegeben hatte, rief Manfred Koch in seinem umfangreichen Rechenschaftsbericht alle Aktionen und Veranstaltungen seit der Bilanz-Versammlung im vergangenen Jahr in Erinnerung. Besonders interessant seien die Info-Treffen „Auf ein Wort“ am 22. Mai mit Olaf Lies, drei Tage später in Sankt Hülfe mit Ministerpräsident Stefan Weil und am 1. März dieses Jahres mit dem Europa-Abgeordneten Bernd Lange gewesen, betonte Koch.

Erfolgreich verlaufen sei im Juni auch die Open-Air-Veranstaltung aus Anlass des 70-jährigen Bestehens des Ortsvereins. „Die Feier war toll, nur das Wetter hat nicht mitgespielt“, so Koch.

In seinem Ausblick wies der Vorsitzende auf zwei Anträge der SPD hin, mit denen sich in naher Zukunft die zuständigen Räte zu befassen haben. Zum einen wird die SPD-Fraktion in den nächsten Tagen den Antrag stellen, den parallel zur B 214 verlaufenden Mühlenweg von Rehden nach Wetschen zu einer Fahrradstraße umzufunktionieren, zum anderen hat sie beantragt, im Rahmen der Planungen des neuen Baugebietes „Südlich Sankt Hülfer Straße“ in Wetschen die Verwaltung mit der konzeptionellen Erarbeitung von möglichem sozialrechtlich kompatiblem Wohnraum im Niedrigpreis-Segment zu beauftragen. „Für sozial benachteiligte Personen wird es zunehmend schwieriger, bezahlbaren Wohnraum anzumieten. Nach unseren Informationen ist die Entwicklung auch in der Samtgemeinde Rehden zu beobachten“, erläuterte Koch.

Als aktuellen Termin nannte der Vorsitzende abschließend die Teilnahme an der Müllsammelaktion auf Samtgemeindeebene am Samstag, 6. April. Für den Herbstmarkt habe der Ortsverein wieder einen Informationsstand geordert, und für den Sommer sei ein Familienfest drinnen und draußen in der Gemeinde Hemsloh geplant. ges