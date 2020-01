In Diskussion über Einheitsgemeinde kommt Bewegung

Infoveranstaltungen für alle Bürger geplant / Politik soll bis Ende April entscheiden

Rehden – Der Startschuss fiel vor ziemlich genau einem Jahr, jetzt wird es konkret. Ende Januar 2019 hatte der Rat der Samtgemeinde Rehden einstimmig Verhandlungen zur Umwandlung der Samtgemeinde in eine Einheitsgemeinde auf den Weg gebracht. Am Donnerstag, 23. Januar, ist nun die erste Informationsveranstaltung für Bürger zum Thema geplant. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula der Oberschule an der Schulstraße 16. Die nächste ist für den 30. Januar ab 19 Uhr in Wetschen geplant. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.