Kreuzung in Rehden: „Dieser Knotenpunkt birgt große Gefahren“

Von: Melanie Russ

Teilen

Bei viel Verkehr kann es im Kreuzungsbereich Nienburger Straße / Dickeler Straße in Rehden unübersichtlich werden. © Russ, Melanie

Der Rehdener Carsten Krehl kritisiert die Verkehrssituation an der Kreuzung B214 / Dickeler Straße für Radfahrer. Er wünscht sich eine Vollsignalampel statt der Fußgängerampel. Die Chancen dafür stehen aber eher schlecht.

Rehden – „Ein normaler Morgen an der Kreuzung B214/Dickeler Straße. Viele Kinder sind auf dem Weg zur Schule. Die Ampel für den Autoverkehr springt auf Rot, die Fußgängerampel auf Grün. Von Dickel kommend zieht ein Autofahrer auf die B214 und überfährt die rote Ampel.“ Diese Szene beschreibt der Rehdener Carsten Krehl. „Dieser Knotenpunkt birgt große Gefahren, die man mehrmals wöchentlich, vermutlich sogar täglich beobachten kann.“ Er würde sich eine Entschärfung der Kreuzung im Rehdener Ortskern durch eine Vollsignalampel wünschen. Doch die Verkehrskommission sah dazu bislang keine Notwendigkeit.

Schon seit vielen Jahren sei der Kreuzungsbereich immer wieder ein Thema im Rat und Fachausschuss. „Die Notwendigkeit zur Beseitigung dieser Gefahrenstelle scheint immer noch nicht angekommen zu sein“, bedauert Carsten Krehl.

Zuständig für entsprechende Änderungen wären der Bund für die Nienburger Straße (B214) und der Landkreis Diepholz für die Dickeler Straße (K41). Wie Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene auf Nachfrage erklärt, wird der Kreuzungsbereich regelmäßig in der Verkehrskommission angesprochen. Große Hoffnungen kann er Carsten Krehl nicht machen. „Nach den letzten Beratungen sieht die Samtgemeinde Rehden derzeit eher keine Chance für die Installation einer Vollsignalisierung“, so Kiene.

Um die Verkehrsströme aus der Dickeler Straße bedarfsgerecht besser auf die B214 fließen zu lassen, habe die Landesstraßenbaubehörde 2015 eine sogenannte „Schleife“ installieren lassen, die neben der Fußgängerampel ebenso als Signalgeber (rot) für den Verkehr auf der B 214 diene, erläutert der Samtgemeindebürgermeister. „Eine standardisierte Signalgebung würde – gerade zu den Stoßzeiten – nur zu unnötigem Rückstau des Verkehrs führen und die Verkehrssicherheit noch mehr beeinträchtigen.“

Carsten Krehl sieht das anders. Jeden Tag überquerten Schülerinnen und Schüler den Kreuzungsbereich auf dem Weg zur Schule oder zur Sporthalle. Für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenheime sei dies der Weg zum Arzt, zur Apotheke und zum Einkaufen. „Eine dermaßen stark befahrene Straße, zum einen durch die B214 mit mehr als 10000 Fahrzeugen am Tag, andererseits durch den hohen Lkw-Verkehr zur BTR gehört durch eine Vollsignalanlage gesichert.“

Eng ist es an der Verkehrsinsel im Einmündungsbereich Nienburger Straße / Wagenfelder Straße in Rehden. © Carsten Krehl

Und Krehl sieht in dem Bereich zwei weitere Gefahrenstellen für Radfahrer. Zum einen verjüngt sich der Radweg zwischen Sparkasse und Kirche an der Mittelinsel auf eine aus seiner Sicht nicht akzeptable Breite. Zum anderen könne man vom Aldi kommend nicht rechts nach Dickel abbiegen, da dort mehrere Meter Radweg im Kreuzungsbereich fehlten.

Zur Situation an der Verkehrsinsel erklärt der Samtgemeindebürgermeister auf Nachfrage, dass es sich bei dem schmalen Streifen tatsächlich nicht um einen Radweg handele. „Ein Gehweg wird nicht zu einem Radweg, nur weil dort das Zusatzschild ,Fahrrad frei‘ angebracht ist.“ Das sei ein häufiges Missverständnis. „Radfahrende dürfen solche Wege nur mit Schrittgeschwindigkeit und besonders vorsichtig nutzen. An der betreffenden Strecke in Rehden werden Radfahrende über den gegenüberliegenden Radweg geführt zu dem gegebenenfalls über die Fußgängerampel gewechselt werden kann“, erläutert Kiene. Ungeachtet dessen werde die Samtgemeinde Rehden dieses Thema nochmal eingehend in der Verkehrskommission erörtern, sichert er zu.

„Während die Schulen zum Beispiel an Aktionen wie ,Autofrei zur Schule‘ teilnehmen und man in ganz Deutschland über die Verkehrswende spricht, scheint es bei den verantwortlichen Stellen von Bund, Kreis und Gemeinde noch nicht angekommen zu sein, dass dafür eine Erhöhung der Sicherheit auf den Schul- und Radwegen nötig ist. Und diese Sicherheit muss gegeben sein, bevor es wieder einen schweren Unfall gibt“, fordert Krehl.

Während es mit einer Vollsignalampel im Kreuzungsbereich wohl vorerst nichts wird, ist eine Querungshilfe über die Dickeler Straße fest eingeplant. Wie Magnus Kiene auf Nachfrage erklärte, wird voraussichtlich eine Bedarfsampel in Höhe der Einmündung „Am Friedhof“ eingerichtet. „Über den Umsetzungszeitraum liegen hier seitens des Landkreises Diepholz noch keine genauen Informationen vor.“