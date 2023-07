Die Katzenbabys sind da: Tierschutzhof Dickel sucht Pflegestellen

+ © Konigorski Die Katzenbabys des Tierschutzhofes in Dickel: Zu sehen sind drei der aktuell 40 Katzenbabys, die auf dem Hof untergekommen sind, und ein Zuhause bei einer Pflegestelle oder einem festen Besitzer suchen. © Konigorski

Alljährlich im Frühsommer wird es auf dem Tierschutzhof Dickel eng. Denn dann kommen die Katzenbabys. Der Tierschutzhof sucht darum dringend Pflegestellen für seine Schützlinge.

Dickel – Es ist wieder die Zeit im Jahr, in der es auf dem Tierschutzhof in Dickel eng wird. Denn: Die Frühjahrs- und Sommerkatzenbabys sind da. Momentan leben circa 30 bis 40 kleine und große Fellnasen auf dem Gelände. Das jüngste Fellknäuel ist gerade einmal sechs Wochen alt. Obwohl es putzmunter und erkundungsfreudig ist, muss es seine Zeit wegen des allgemeinen Platzmangels in einem kleinen provisorischen Gehege auf einem Tisch alleine verbringen.

Aus Gründen des Platzmangels und aus gesundheitlichen Gründen sucht das Tierheim gerade dringend engagierte Pflegestellen für ihre Schützlinge. Es gehe darum, „den Bestand auf dem Hof zu verringern“, betont Silke Fraune, Vorsitzende des Tierschutzvereins Diepholz, der den Tierschutzhof betreibt: „Durch die Menge an Katzen können schnell Infektionskrankheiten ausbrechen und auf die anderen Tiere übertragen werden.“ Die Tiere werden zwar alle regelmäßig entwurmt, geimpft und wenn notwendig ärztlich betreut, doch ein gewisses Restrisiko bleibe immer bestehen bei einem so großen Bestand.

Die Katzenbabys werden nach der Aufnahme zunächst von den anderen Tieren isoliert. Der Platz im Quarantäneraum ist auch begrenzt. Um die Gefahr zu verringern, dass Besucher Keime von der Straße in die Gehege einschleppen, muss jeder Besucher Schuhüberzieher tragen.

Die Aufgaben einer Pflegestelle beschreibt der Tierschutzhof auf seiner Webseite wie folgt: Man müsse „mehrere Wochen ehrenamtlich mutterlose Katzenbabys aufziehen oder aber Katzenmütter mit ihren Babys beherbergen, bis diese alt genug sind für eine Vermittlung“. Manchmal geht es auch lediglich um ein ruhiges Plätzchen für ältere Katzen, für die es oftmals einfach zu stressig auf dem Hof ist. Welche Katze zu welcher Pflegestelle passt, hängt individuell von den Fähigkeiten und der Erfahrung der Menschen ab. Dies werde bei einem entspannten Gespräch mit dem Tierschutzhof gemeinsam herausgefunden, verspricht Silke Fraune.

Die Voraussetzungen, um eine Pflegestelle zu werden, seien recht einfach: „Man sollte in erster Linie Katzen mögen und zuverlässig sein.“ Zudem ist ein separater Raum für die Tiere von Vorteil, dieser müsse auch nicht „riesengroß“ sein, nur regelmäßig gesäubert werden. Der Wohnort der „Katzenpfleger“ ist grundsätzlich egal, jedoch sollte der Tierarzt des Tierschutzhofes in Diepholz erreichbar sein. Die Tiere sollten möglichst dort ärztlich betreut werden.

Eine unvorhersehbare Herausforderung, auf die sich die Pflegestellen einlassen müssten, sei die Vermittlung der lieb gewonnenen Katzenbabys. Es würden zwar auch Tiere dauerhaft an ihre Pflegeeltern vermittelt, doch „dann verlieren wir diese Personen meist als Pflegestellen“, fügt Silke Fraune hinzu.

Zurzeit finden insgesamt um die 100 Tiere (Hunde, Kleintiere, Schweine und Pferde) Zuflucht auf dem Hof, der Platzmangel fällt aber am stärksten im Haupthaus bei den Katzen auf. Trotz der beachtlichen Größe des Tierschutzhofes bekommt er die Menge an Katzenbabys kaum noch gehändelt. Denn bei den Katzen ist die Zahl, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums aufgenommen werden muss, oft besonders hoch. Dazu kommt noch, dass sich ab Mai die Vermittlungszeit der bereits aufgenommenen Katzen merklich verlängert. Und die anderen Tiere auf dem Hof wollen auch versorgt werden. Im Haupthaus befinden sich die Katzengehege, die beinahe voll besetzt sind. Zwei mal zwei Meter groß sind die mit Fliesen ausgelegten Räume – plus einer Katzenklappe ins Außengehege. Drei bis vier Jungkatzen passen in eine solche Box. Oder aber eine ganze Rasselbande an kleinen Katzenbabys. Die Boxen bieten viele Kratzbäume mit Liegemöglichkeiten, Kuscheldecken und Spielzeuge. Doch trotz der ganzen Bemühungen der Tierschützerinnen und Tierschützer vor Ort, alles so liebevoll wie möglich zu gestalten, sind Zeit und Mittel auch begrenzt. Eine Pflegestelle oder ein richtiges, festes Zuhause kann den kleinen Katzen gewiss mehr individuelle Zuwendung schenken.