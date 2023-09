Die Bilanz des „RaK“ 2023: „Sportlich“ sicher nicht in Abstiegsgefahr, aber...

Von: Carsten Sander

Teilen

Etwa 2.800 Besucher waren zum „Rock am Kellenberg“ gekommen. © Hefkaluk

„Die Fete war fett“, sagt Mit-Organisator Heinz Funke über das „Rock am Kellenberg“ 2023. Aber die wirtschaftliche Bilanz des kleinen Festivals steht noch aus.

Hemsloh – Bis alle Einnahmen erfasst und alle Rechnungen beglichen sind, wird es noch ein wenig dauern. Eine wirtschaftliche Bilanz zu ziehen, sei deshalb aktuell noch nicht möglich, sagt Heinz Funke über das „Rock am Kellenberg“, das am vergangenen Wochenende viele Fans nach Hemsloh gelockt hatte. Wie viele? „Grob überschlagen“ nennt Funke die Zahl 2800: „Das ist im Rahmen der Erwartungen.“ Und entspricht in etwa der Resonanz aus dem Vorjahr, als das „RaK“ seine Premiere gefeiert hatte.

Im Fußball heißt es immer: Das zweite Jahr in einer neuen Liga ist das schwerste. Dass das „RaK“ 2022 als Newcomer gleich hoch eingestiegen war mit der AC/DC-Tribute Band „We Salute You“, ist fraglos so. 2023 folgten die „Red Hot Chilli Pipers“ als Top-Act – ganz bestimmt auch eine hohe Liga. Aber hat das „RaK“ damit und mit den 2800 Zuschauern tatsächlich den erwünschten Schritt hin zur Etablierung gemacht? Als Antwort dient wieder ein Fußball-Vergleich: Sportlich sind Funke und seine Mitstreiter Sabine Kanning und Gerald Funke mit der 2023-Performance sicher nicht in Abstiegsnot geraten. „Die meisten sagen, die Fete war richtig fett“, meint Heinz Funke. Wirtschaftlich fehlt jedoch noch der Schlussstrich. Der Anspruch der Organisatoren war im Vorfeld eher bescheiden. Von einer „schwarzen Null“ als Ziel war die Rede und von „wir wollen den Leuten etwas bieten, aber keinen Reibach machen“.

Rock am Kellenberg: Die Fotos zum Festival in Hemsloh Fotostrecke ansehen

Das war das „RaK“ 2022: „We Salute You“ rockt den Kellenberg Fotostrecke ansehen

Zwei Faktoren lagen rund um das kleine Festival entgegen dem Zuschauerzuspruch deutlich über den Erwartungen. Der eine war das Feedback beteiligter und (noch) nicht beteiligter Firmen. „Es haben sich viele bei uns gemeldet und gesagt, dass sie uns beim nächsten Mal gerne unterstützen würden. Da gab es sehr viel Zuspruch“, berichtet Heinz Funke. Was wiederum darauf hoffen lässt, dass es auch eine dritte Auflage des „Rock am Kellenberg“ geben wird. Der andere Faktor: Die Internetseite des „RaK“ sei im August mit 575.000 Zugriffen an die Belastungsgrenze gestoßen.

Erste Bewerbungen namhafter Bands lägen bereits vor, sagt Heinz Funke und rückt dann mit einem Namen raus, der das „Rock am Kellenberg“ als Classic-Rock-Event zu noch größerer Bekanntheit führen würde. Jethro Tull habe sich nach dem „RaK“ erkundigt, verrät Funke, der sagt, das „RaK“-Team habe für die Zukunft noch „Überraschungen im Köcher“.