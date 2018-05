Dickels Schützenpräsident ruft die Republik aus

Dickel - Die Spannung blieb bis zur Proklamation, obwohl schon ein paar bedrückte Gesichter zu sehen waren. „Ich bin zum Stillschweigen verdonnert,“ erklärte Kommandeur Johann Geils. Der Schutzpatron der Schützen in Dickel hatte sich wohl zu sehr auf das Wetter konzentriert, denn das war sensationell. Was fehlte, war ein neuer König.

Präsident Dietmar Rethorn durfte zwar zahlreiche Preise verteilen, aber dann folgte die schwere Aufgabe, eine Republik auszurufen. Einzig der Kinderthron wurde besetzt. Kinderkönigin ist Lea Schmidt und Prinzessin, weil es keinen Prinzgemahl gibt, Jana Bohlmann. Das scheidene Königspaar, Stephan „der Reifenexperte“ und Doreen Wiedemann sowie deren Adjutanten wurden ihrer Insignien entledigt, die bis zum nächsten Königsschießen sicher verwahrt werden.

An beiden Schützenfesttagen wurde im Kinderschießstand eifrig geschossen. Die Pokale am ersten Tag sicherten sich Marie Kriete, Heather-Lee Wolter und Allegra Gieseke. Karl-Heinz Wellmann hatte die Kinderpokale für den Sonntag gestiftet. Diese gingen an Mia Kriete, Marie Kriete und Nina Bening.

Beim Plakettenschießen holte Klaus Bollhorst die goldene Plakette, Maja Knüppel die silberne und Henning Möllering die bronzene. Das Preisschießen gewannen Frank Eisberg und Jörn Marcodes. Eisberg sicherte sich auch den Sonderpreis, einen von Thorsten Marcordes gestifteten Einkaufsgutschein in Höhe von 100 Euro.

Außerdem wurde an beiden Nachmittagen geknobelt. Die üppig gefüllten Präsentkörbe konnten Edeltraut Gödke und Angela Zahn mit nach Hause nehmen.

Eine besondere Ehrung wurde Helmut Hardemann zuteil, der dem Schützenverein Dickel seit 50 Jahren die Treue hält.

sk