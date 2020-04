Dickeler Rat lässt Einheitsgemeinde scheitern

Vier von sieben Mitgliedern gegen Umwandlung der Samtgemeinde

+ Die einen sind zufrieden, die anderen enttäuscht: Der Dickeler Rat hat die Einheitsgemeinde gekippt. Foto: Russ

Dickel – Auf den letzten Metern ist die Umwandlung der Samtgemeinde Rehden in eine Einheitsgemeinde gescheitert. Vier der sieben Mitglieder des Dickeler Rates votierten am Donnerstagabend in geheimer Abstimmung gegen das Vorhaben. In den Tagen und Wochen zuvor hatten sich die Räte der Gemeinden Rehden, Wetschen, Barver und Hemsloh sowie der Samtgemeinderat bereits jeweils einstimmig für die Einheitsgemeinde ausgesprochen. Da aber alle Mitgliedsgemeinden zustimmen müssen, reicht das überwältigende Votum von insgesamt 58 Ratsmitgliedern nicht aus.