Barver: Der Supermarkt kommt direkt neben die Kirche

Von: Carsten Sander

Da soll er hin! Bürgermeister Hans-Hermann Borggrefe, sein Stellvertreter Karl-Heinz Lampe und Ratsmitglied Thomas Evers (v.li.) zeigen an: Wo jetzt noch „Ompis Villa“ steht, soll der „Tante Enso“-Markt gebaut werden. © Sander

Die Gemeinde Barver hat einen Platz für den neuen „Tante Enso“-Markt gefunden. Der genossenschaftliche Markt kommt direkt neben die Kirche, ein altes, leerstehendes Gebäude muss dafür weichen. Ein Investor übernimmt Abriss und Neubau.

Barver – Die Antwort auf die noch offene Standortfrage ist gefunden. Und sie lautet: In Barver wird aus „Ompis Villa“ der „Tante Enso“-Markt. Oder genauer: Dort, wo heute noch das marode und im Dorf nur „Ompis Villa“ genannte Gebäude nutzlos dem weiteren Verfall entgegensieht, soll bis zum Jahresende der genossenschaftlich betriebene Verbrauchermarkt entstehen. Abriss und Neubau wird ein örtlicher Investor übernehmen, dieser schließt einen über zehn Jahre laufenden Mietvertrag mit der „myenso“ GmbH. Und Barver hat dann einen Supermarkt.

„Dieser Standort war von Anfang an unser Favorit“, sagt Barvers Bürgermeister Hans-Hermann Borggrefe über das Grundstück zwischen Kirche, Kita und Feuerwehr – also mitten im Dorf. Auf dem etwa 1200 Quadratmeter großen Gelände soll ein Markt mit Außenmaßen von 15 mal 25 Meter entstehen – plus Parkplätze. Ein entsprechender Bauantrag wird in Kürze gestellt. Zwischen Gemeinde, Investor und „myenso“ seien aber bereits alle wesentlichen Fragen geklärt, so Borggrefe. Bislang hat das Grundstück mit der Alt-Immobilie der Gemeinde gehört. Nun wird es zu einem ortsüblichen Quadratmeterpreis an den Investor, der vorerst namentlich nicht genannt werden möchte, veräußert. Abriss und Neubau „hätte die Gemeinde alleine nicht stemmen können“, erklärt Borggrefe. Etwa 500 000 bis 600 000 Euro sollen in das Projekt fließen – ohne Innenausstattung des Marktes.

Allerdings könnte es noch zu einer besonderen Variante kommen. Ähnlich wie bei dem Supermarkt-Modell, für das mindestens 300 Barveraner Anteile zeichnen mussten, könnte nun auch das Grundstück auf eine genossenschaftliche Basis gestellt werden. Doch diese Pläne seien noch nicht sonderlich ausgereift und müssten noch besprochen werden, heißt es aus den Reihen der Verantwortlichen.

Alternativ zu „Ompis Villa“ waren andere Möglichkeiten durchdacht worden. „Bestimmt sechs oder sieben“, meint Bürgermeister Borggrefe. Aber nichts passte angeblich so gut wie die Fläche direkt neben der Kirche. „Wir sind zudem froh, dass dann ein Leerstand im Dorf weg ist“, sagt Gemeinderatsmitglied Thomas Evers. Seit das DRK 2017 aus den Räumen im hinteren Teil des 1853 erstellten Gebäudes ausgezogen ist, wird es nicht mehr genutzt. Die Wohnungen sind schon seit mehr als zehn Jahren verwaist.

„Sobald der Bauantrag durch ist, rollen hier die Bagger an“, kündigt Hans-Hermann Borggrefe an. Die Planungen für den Neubau sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber ein erstes Modell zeigt, wie der Markt von außen aussehen könnte. Holzverkleidung, bodentiefe Fenster, dazu ein Schrägdach mit einer PV-Anlage prägen das äußere Bild.. Zum „Tante Enso“-Markt wird im Inneren ein Café-Bereich mit Sitzgelegenheiten und Selbstbedienung gehören.

Der Zeitplan ist auch bereits abgesteckt. „Wir gehen alle davon aus, dass, wenn jetzt alles nach Plan läuft, das Gebäude bis Jahresende fertiggestellt sein wird“, erklärt der stellvertretende Bürgermeister Christian Gießelmann. Anschließend muss „myenso“ den Markt einräumen, und dann kann es in den ersten Wochen des kommenden Jahres losgehen. Eine Eröffnung noch in 2023, wie „myenso“-Geschäftsführer Thorsten Bausch sie noch vor zwei Monaten ins Auge gefasst hatte, wird also nicht möglich sein. Bereits Anfang März hatte Barver die Hürde der 300 nötigen Unterschriften pro „Tante Enso“-Ansiedlung genommen.