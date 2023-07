Der Jubiläumsbesuch aus der Partnergemeinde Lezay ist da

Von: Melanie Russ

Die Gäste aus der Partnergemeinde Lezay sind am Sonntag in Barver angekommen. © Gemeinde Barver

Eine 50-köpfige Delegation aus der französischen Partnergemeinde Lezay ist seit Sonntag in Barver zu Gast. Höhepunkte des Aufenthalts sind ein Ausflug nach Schwerin und der Festakt am Freitag zum 50-jährigen Jubiläum der Partnerschaft.

Barver – Wenn die Franzosen aus der Partnergemeinde Lezay die Barveraner besuchen, dann können sie immer davon ausgehen, dass ihre Gastgeber ein abwechslungsreiches Programm für sie auf die Beine stellen. In diesem Jahr beinhaltet das Programm einen ganz besonderen Punkt: einen Festakt zum 50-jährigen Jubiläum der Partnerschaft am kommenden Freitag im Dorfgemeinschaftshaus. Die Anfänge der Partnerschaft reichen sogar noch weiter zurück bis in die Mitte der 60er-Jahre, doch offiziell gemacht wurde sie am 26. August 1973 in Barver mit der Unterzeichnung der Urkunde.

Am Sonntag kam die 50-köpfige französische Delegation in Barver am Dorfgemeinschaftshaus an. Nach der langen Fahrt und der Verteilung auf die Gastfamilien stand dann erst mal Entspannung und Kennenlernen auf dem Programm. Gestern bot eine Fahrradrallye mit verschiedenen Stationen weitere Gelegenheiten, sich bei Kaffee und Kuchen sowie beim Grillen am Abend besser kennenzulernen oder alte Freundschaften aufzufrischen. Zweiter Höhepunkt des am 5. August endenden Besuchs ist eine Zwei-Tagesfahrt nach Schwerin mit Stadtführung, Besichtigung des Schweriner Schlosses und Seerundfahrt mit der weißen Flotte. Am Samstagabend geht es nach einem gemütlichen Grillabend wieder zurück nach Lezay.

Der erste Kontakt mit einer französischen Besuchergruppe war 1965 eher zufällig über den damaligen Vorsitzenden der Landjugendgruppe Barver, Hermann Blome, entstanden. In nächsten Jahr folgte ein Gegenbesuch einer kleinen Gruppe aus Barver, und 1972 schließlich unternahmen der Gemeinderat und weitere Barveraner unter Führung von Bürgermeister Adolf Rohlfing eine Fahrt nach Lezay, um die geplante Partnerschaft zu sondieren.

„Von der Überzeugung geleitet, dass die Entwicklung dieser Verbindung französisch-deutscher Freundschaft der Sicherung einer friedlichen und glücklichen Zukunft in Europa und der Welt dient“, so heißt es in der Patenschaftsurkunde, legten die Bürgermeister Dr. Mornet und Rohlfing 1972 den Grundstein für die bis heute lebendige Patenschaft zwischen Lezay und Barver, die am 26. August des folgenden Jahres mit der Unterzeichnung der Urkunde in Barver offiziell beschlossen wurde.

Seither gibt es neben den im Wechsel stattfindenden jährlichen offiziellen Fahrten auch viele Besuche außer der Reihe zu Märkten und Festen in beiden Kommunen, und es sind viele private Freundschaften entstanden.

Ebenfalls seit 50 Jahren besteht der Partnerschaftsausschuss der Gemeinde Barver. Wer sich über dessen Arbeit näher informieren möchte, kann sich an den Vorsitzenden Jonas Bösking, Tel. 05448/9889785, wenden. Außerdem gibt es Informationen auf der Homepage www.barver-lezay.com. mer