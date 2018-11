Demenz: Hilfe annehmen, ist das höchste Gebot

Autorin Hanna Kappus beantwortet in Rehden viele Fragen

+ Netzwerkerin Heidrun Bloch (stehend links) begrüßte in der DRK-Tagespflege in Rehden etwa 50 Interessierte zum Vortrag von Hanna Kappus (stehend rechts) über Demenz. - Foto: Brauns-Bömermann

Rehden - Betretenes Schweigen bei quälenden Fragen. Diese Fragen konnte Hanna Kappus aus Hamburg, Buchautorin und pflegende Angehörige, am Donnerstagabend in der Tagespflege des DRK in Rehden sachlich und fundiert beantworten. Doch zunächst stellte sie sich und ihr Buch „Demenz – Das Leben ist ein großes ? Alzheimer – ein langer Abschied“ vor.