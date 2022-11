Es kommt wieder mehr Leben in die Kita Barver

Von: Melanie Russ

Vorweihnachtliches Geschenk der „Oldewager Fernwärme Konzept" an die Kita Barver

In „Dat Barver Huus“ ist neben dem Kita-Betrieb jetzt auch die Seniorenbetreuung des DRK wieder angelaufen. Kinder und Senioren können nun endlich wieder gemeinsam basteln und singen. Und die neue Kita-Leiterin Laura-Jane Knop hat sich in ihren ersten Monaten gut eingelebt.

Barver – So langsam kommt wieder richtig Leben in die Bude. Der Kindergarten-Betrieb in der DRK-Kita „Dat Barver Huus“ läuft nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie schon länger wieder relativ normal. Seit November kommen auch die ersten Senioren wieder zur Tagesbetreuung – zunächst an zwei Vormittagen pro Woche.

Auch Laura-Jane Knop, die zum 1. August dieses Jahres die Leitung der Kindertagesstätte übernommen hat, ist längst angekommen. „Ich habe mich sehr gut eingelebt“, sagt sie mit einem strahlenden Lächeln. Sie sei von Kollegen, Kindern und Eltern sehr herzlich empfangen worden. Und auch die Zusammenarbeit mit der Seniorenbetreuung funktioniere sehr gut.

Das Konzept einer Kita mit je einer Kindergarten- und Krippengruppe und einem angegliederten Raum für die Halbtagesbetreuung von Senioren in Barvers früherer Grundschule war 2019 an den Start gegangen, aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Seniorenbetreuung zwischenzeitlich eingestellt, nun läuft sie wieder.

„Es wird viel gebastelt und gespielt, wir machen Spaziergänge und im Sommer auch mal Ausflüge“, zählt Leiterin Anna-Lena Welge die Aktivitäten der Senioren auf. Und zwischendurch kommt Besuch von nebenan, und man beschäftigt sich gemeinsam. „Die Augen der Senioren leuchten sofort, wenn die Kinder kommen“, hat DRK-Mitarbeiterin Irmgard Thobe-Herzog beobachtet. Und die Kinder freuen sich auf die Senioren und haben sie zuletzt schmerzlich vermisst.

Der Umgang sei sehr herzlich. „Es ist schön, das mit anzusehen. Es ist eine Bereicherung für beide Seiten“, freut sich Laura-Jane Knop. In der Adventszeit seien einige gemeinsame Aktionen geplant.

Nach der längeren Pause nutzen derzeit vier Senioren das Angebot, zur Verfügung stehen zwölf Plätze. Darum ermuntert Anna-Lena Welge: „Es können ruhig noch mehr kommen.“ Es gebe ein Hygienekonzept und regelmäßige Corona-Tests, versichert sie, dass die Senioren dort gut aufgehoben sind. Wer Interesse hat, kann einen kostenlosen Schnuppertag in der Einrichtung verbringen. Interessenten können sich unter Tel. 05446/902211 melden.

In der Kita herrscht dagegen volles Haus. Die 25 Kindergarten- und 15 Krippenplätze sind komplett vergeben. Und es seien auch alle Planstellen besetzt, berichtet Tanja Schünemann-Iloge, Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten beim DRK. Trotzdem müssten manchmal die Betreuungszeiten gekürzt werden, weil Mitarbeiter oder deren Kinder erkrankt seien.

Das Konzept ist ihres Wissens im Landkreis Diepholz einzigartig und hat sich so gut bewährt, dass es aus ihrer Sicht auch auf andere Einrichtungen übertragen werden könnte – aber wohl nur auf neue. Senioren und Kinder in bestehenden Einrichtungen zusammenzubringen sei aufgrund der gesetzlichen Anforderungen an beide Einrichtungsformen schwierig.

500-Euro-Spende

Erfreulichen Besuch erhielt die DRK-Kita gestern von Vertretern der „Oldewager Fernwärme Konzept“. Die Gruppe von Nachbarn, die sich seit mehr als 15 Jahren mit Fernwärme aus einer örtlichen Biogasanlage versorgen lässt, hat so gut von dieser Zusammenarbeit profitiert, dass sie die Kita mit einer 500-Euro-Spende daran teilhaben lassen möchte. „Das Geld sollte in Barver bleiben“, erklärte Heiko Kenneweg, warum die Wahl auf die Kita fiel.