Das Date der Dudelsäcke

Von: Carsten Sander

Ein © aus dem Vorjahr: Die „Dersa Highlanders“ werden auch in diesem Jahr auf der Bühne des Rock am Kellenberg stehen und dort möglicherweise auf ein paar „Verwandte“ aus Glasgow treffen. Foto: Bieber

Die „Dersa Highlanders“ treffen auf dem Rock am Kellenberg auf die „Red Hot Chilli Pipers“. Schottische Dudelsack-Folklore aus Damme hat dann ein Date mit schottischem Dudelsack-Rock.

Hemsloh/Damme – Beim „Rock am Kellenberg“ auf der Bühne zu stehen, ist für die „Dersa Highlanders“ nichts Neues mehr. Schon im vergangenen Jahr waren sie in Hemsloh dabei. Doch wenn am Samstag, 9. September, die zweite Auflage des kleinen Musik-Festivals startet, dann ist eine ganz besondere Begegnung für die Pipe & Drum-Band aus Damme quasi programmiert. Denn die „Dersa Highlanders“ haben dort ein Date mit den Red Hot Chilli Pipers. Oder um es (mit Hilfe eines Online-Übersetzers) in der Sprache ihres musikalischen Sehnsuchtslandes zu formulieren: Tha ceann-latha aig na Dersa Highlanders leis na Red Hot Chilli Pipers!

Es ist eine spannende Konstellation, die die Macher des Rock am Kellenberg („RaK“) für den Samstag zusammengestellt haben. Zunächst die Status-Quo-Tribute-Band „Quo Time“ (17 Uhr), dann die Deep-Purple-Tribute-Band „Demon’s Eye“ (19 Uhr) und schließlich die „Red Hot Chilli Pipers“ (21 Uhr). Zwischendrin treten die „Dersa Highlanders“ auf. Pausenfüller könnte man sie folglich nennen. Oder aber – und das ist in diesem Fall wohl viel richtiger – musikalisches Warm-up für den Top-Act des Abends. Denn auch wenn die „Dersa Highlanders“ eine klassische Pipe&Drum-Band sind und damit doch etwas auf Distanz zu den rockigen „Red Hot Chilli Pipers“ (nicht zu verwechseln mit den „Red Hot Chilli Peppers“) bleiben, sind die verbindenden Elemente ganz klar der Dudelsack und die Kilts. Die „Dersa Highlanders“ sprechen deshalb in einer Mitteilung von einer „fantastischen Gelegenheit“, beim „RaK“ auftreten zu dürfen. Quasi im Vorprogramm ihrer „entfernten Verwandten“ aus Glasgow.

Die „Red Hot Chilli Pipers“ aus Glasgow treffen beim Rock am Kellenberg auf ihren entfernten Verwandten aus Damme. © RHCP

Ob Heinz Funke und seine Mitstreiter aus dem Organisationsteam des „RaK“ dieses besondere Zusammentreffen schon im Sinn hatten, als sie die „Dersa Highlanders“ im vergangenen Jahr bei der Debüt-Ausgabe des kleinen Festivals mit ins Programm genommen hatten? Eher nein, meint Heinz Funke. Aber zur „RaK“-Marke aufbauen, würde er die Dammer schon gerne – und zwar dem Vorbilddes Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr beim großen Wacken-Open-Air folgend. Dort ist die Kappele absoluter Kult. Auszug aus dem „RaK“-Flyer: „Wacken hat die Firefighters. RaK seine Dersa Highlanders. Als fester Bestandteil unseres Events wird die Truppe euch erneut vor und zwischen den Auftritten der Hauptbands unterhalten. Wir garantieren besten schottischen Bagpipe Sound.“

Eine Burg als Namensgeber Die Band „Dersa Highlanders“ wird getragen vom „Dersa Highlanders Damme District Pipes and Drums e.V.“ – einem Verein, der seine Wurzeln beim Dammer Karneval hat. 1997 taten sich ein paar Dudelsck-Fans zusammen, 1999 wurde dann ein Verein daraus. Der Name „Dersa“ geht zurück auf die historische Dammer Burg. Die „Dersa Highlanders“ bestehen derzeit aus 30 Mitgliedern.

Die „Dersa Highlanders“ haben den Termin am Samstag natürlich im Kalender freigehalten. Das „RaK“ ist für sie ein Muss. Und natürlich ein Highlight für die Band, zu der in Friedrich Henke (Wetschen), Achim Winkler (Lembruch) und Petra Koch (Diepholz) auch drei Mitglieder aus dem Landkreis Diepholz gehören. Nach eigenen Angaben sind die „Dersa Highlanders“ seit Ende der Corona-Pandemie im Grunde ausgebucht. Die Einsätze: Hochzeitsfeiern, Geburtstagspartys, Schützenfestumzüge, große Feste oder – wie in diesem Jahr – der Weihnachtszauber in Bückeburg. Mal treten sie als komplette Band auf, mal ist es nur eine Abordnung. „Die Anfragen sind nahezu explodiert! Wir konnten schlicht und ergreifend nicht alles zusagen,“ erklärt Terminkoordinatorin Silke Eschner.

Wie nahe die „Dersa Highlanders“ den „Red Hot Chilli Pipers“ am Samstag tatsächlich kommen, ist noch nicht klar. Veranstalter Heinz Funke spricht von einer „Überraschung“. Abwarten, was sich dahinter verbirgt.