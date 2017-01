Kirchengemeinde Wetschen: Lob und Dank für ehrenamtliche Arbeit

Wetschen - „Wir haben im vergangenen Jahr das erste Mal goldene Konfirmation in unserer Kirchengemeinde gefeiert“, freute sich Elisabeth Niehaus, Kirchenvorstand der Evangelischen Johannes-Kirchengemeinde Wetschen anlässlich des Neujahrsempfangs am vergangenen Sonntag.

Desweiteren erinnerte sie bei Schnittchen und Getränken im Gemeindesaal an die zahlreichen Veranstaltungen im zurückliegenden Jahr.

„Die Jahreswende ist ein Moment, um inne zu halten und zurück zu schauen“, sagte Niehaus. 80 Veranstaltungen seien in das Sakristeibuch eingetragen. Die Zahl der Kirchenbesucher – und nicht nur bei Beerdigungen oder anderer Familienereignisse – sei erfreulich hoch gewesen. „Und diese haben auch ans Teilen gedacht“, fügte sie hinzu. Durchschnittlich sei pro Person ein Euro pro Gottesdienst gespendet worden.

„Die Spendenbereitschaft war immer gleich groß und durchgängig ähnlich“, betonte Niehaus. Sie dankte allen Ehrenamtlichen für ihre unermüdlich geleistete Arbeit.

Vor dem gemütlichen Beisammensein im Gemeindesaal hatte Pastorin Elke Haarnagel im Gottesdienst die Jahreslosung 2017 ausgelegt: „Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch“ (Hesekiel 36,26).

Zugleich nutzte sie den Gottesdienst dazu, um im Namen des Kirchenvorstandes und der Kirchengemeinde allen zu danken, „die helfen, dass unsere Gemeinde lebendig ist. Gut, dass es sie gibt.“ Einigen Helfern wurde besonders gedankt und diesen Geschenke überreicht.

Pfarramtssekretärin der Kirchengemeinde verabschiedet

Seit gut 30 Jahren gibt es den Seniorenkreis in der Kirchengemeinde. „Mit ganz viel Liebe, Ideen und Engagement bereiten Ursula Sillmann, Irmtraut Wessels und Gudrun Brockmann diese Nachmittag vor“, betonte Haarnagel. Sehr lange sei auch Frieda Last-Belz dabei gewesen, habe dann aber Anfang 2014 altersbedingt ausscheiden müssen. „Wir sagen ihnen herzlichen Dank, sicherlich auch im Namen der 25 Frauen und Männer des Seniorenkreises“, so die Seelsorgerin.

Verabschiedet wurde in dem Gottesdienst Britta Kenneweg, die seit dem 1. April 2008 Pfarramtssekretärin der Kirchengemeinde war. „Sie haben freundlich und kompetent in vielen Fragen des Gemeindelebens Auskunft gegeben und beraten. Sie haben viele Ideen und viel Freude in die Arbeit eingebracht“, dankte die Pastorin.

Britta Kenneweg hat seit dem vergangenen Frühjahr eine Tätigkeit im Kirchenamt Sulingen und sich für den Wechsel entschieden.

„Zu unserer großen Freude haben wir eine junge Frau aus unserer Kirchengemeinde gefunden, die viel Interesse an den Arbeiten im Pfarrbüro gefunden hat, Maren Remmert“, leitete Elke Haarnagel zu dieser über. Sie habe ihre Arbeit im August im Pfarrbüro aufgenommen und seitdem schon einen großen Teil der Tätigkeiten kennengelernt. „Sie haben sich schon sehr engagiert in vieles eingearbeitet“, freute sich die Pastorin.

Sowohl Britta Kenneweg als auch ihre Nachfolgerin erhielten ein Blumengruß zum Abschied beziehungsweise Neueinstieg in die Gemeindearbeit.

