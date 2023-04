70er-Jahre-Party zum 50. Geburtstag der Damenschießgruppe

Von: Melanie Russ

Gruppe © zum 50. Jubiläum mit den Schießwarten und dem Königspaar Heiner und Andrea Johanning. Foto: Schützenverein

Die Damenschießgruppe des Schützenvereins Rehden feiert ihr 50-jähriges Jubiläum.

Rehden – Ein Jubiläumsfest im Schützenverein und die Gewehre bleiben im Schrank? Geht so was? Ja klar, finden Verena Wieling-Schröder, Damenwartin im Schützenverein Rehden, und ihre Mitstreiterinnen. Sie verzichten auf die üblichen Preisschießen und feiern das 50-jährige Jubiläum der Damenschießgruppe am 15. April mit einer 70er-Jahre-Party in der Schießhalle. „Das kam vor zehn Jahren ganz gut an“, erinnert sich die Damenwartin an den 40. Geburtstag.

Etwa 160 Gäste haben ihr Kommen zugesagt. Sie erwartet neben viel Musik aus den 70ern auch die ein oder andere Überraschung. Was genau, verrät Verena Wieling-Schröder natürlich nicht. Als Ehrengäste sind die sechs verbliebenen Gründungsmitglieder dabei. „Das freut uns riesig“, sagt die Damenwartin.

Bei der Gründung der Damenschießgruppe am 14. April 1973 waren 16 Frauen zugegen, erste Vorsitzende wurde Annemarie Nackenhorst, die das Amt 25 Jahre lang innehatte und zur „Mutter der Nation“ wurde. Geschmack am Schießen hatten die Damen aber schon lange vor der Gründung gefunden, wie in der Chronik zu lesen ist. Ab 1962 probierten sie ihr Können am Gewehr aus, wenn sie ihre Männer von Schießveranstaltungen abholten. Sie fanden schnell Spaß an der Sache und schossen schon 1963 die erste Schützenliesel aus. 1969 waren die Frauen erstmals beim Dorfpokalschießen dabei.

Im Februar 1973 schließlich wurde bei der Generalversammlung beschlossen, dass auch Frauen dem Schützenverein beitreten dürfen. Den Anstoß dazu hatte Schießwart Helmut Wöbse gegeben. „Einige Herren fanden das damals gar nicht gut, aber Helmut hat das einfach gemacht“, erinnert sich Annemarie Nackenhorst in der Chronik. Die Skepsis war schnell verflogen. Nach der Gründung der Damenschießgruppe habe keiner mehr etwas gesagt. „Das ist so geblieben, die ganzen letzten 50 Jahre.“

Anfangs durften die Schützinnen zwar an allen Veranstaltungen teilnehmen, aber nicht König werden. Die Gleichberechtigung zog erst 1991 mit einem entsprechenden Beschluss der Generalversammlung ein. Passend zum 25-jährigen Jubiläum der Damenschießgruppe bestieg Luise Sandmann 1998 als erste Frau den Königsthron. Vier weitere Frauen sollten bis heute folgen. 1998 war auch das Jahr, in dem Annemarie Nackenhorst und Martin Siemon („Mama und Papa“) als Leitung zurücktraten. Mit Käthe und Gerda Bünte an der Spitze begann eine neue Ära. Aktuell verzeichnet der Schützenverein Rehden in seinem Mitgliederverzeichnis 118 Damen, von denen 40 der aktiven Damenschießgruppe angehören.