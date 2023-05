Barvers Schützendamen feiern mit vielen Gästen Jubiläum

Von: Simone Brauns-Bömermann

Für das Siegerbild unterbrachen die Pokalgewinnerinnen und Vertreter des Schützenvereins Barver die Jubiläumsfeier. Gründungsmitglied Alice Wilharm nahmen sie in ihre Mitte. © Brauns-Bömermann

Die Damenschießgruppe des Schützenvereins Barver hat mit vielen Freunden ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Mittendrin war auch Gründungsmitglied Alice Wilharm.

Barver – Alice Wilharm kennt alle in der Damenschießgruppe des Schützenvereins Barver. Sie ist das letzte verbliebene Gründungsmitglied der sieben Damen, die 1973 die Damenschießgruppe ins Leben riefen, und sitzt am Samstagnachmittag mitten in der Gästeschar bei der Jubiläumsfeier. Die Gruppe wurde 50 Jahre alt und das feierte mit 17 Gastvereinen: Alles nur Frauen, da konnte manchem männlichen Service-Personal (Ehemänner der Barver-Schießdamen) angst und bange werden.

„Auf unserem Programm des Nachmittages steht das gemütliche Treffen, Essen, Erzählen und vielleicht auch ein Tanz“, sagte Schriftführerin Gabriele Freitag. Doch das musste noch einen Moment warten, denn der erste Vorsitzende des Schützenvereins Barver, Friedrich Schumacher, ehrte zunächst Alice Wilharm für ihren Mut zur Gründung vor 50 Jahren mit Urkunde, Ehrennadel und Blumen. „Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Elsa Schumacher, Inge Hildebrand, Sophie Sandmann, Marlies Rohlfing, Helga Meyer und Hannelore Bülker“, rief er in Erinnerung.

Seit 1973 ist die Damenschießgruppe im Schützenverein Barver nicht mehr wegzudenken. Aktuell gehören ihr 72 Mitglieder an. „Aktiv zu den Schießübungen kommen etwa 30“, ergänzte Gabriele Freitag. Die aktuelle Damenwartin ist seit 2015 Anke Gehlker. Vor ihr bekleideten Ruth Adelstein, Helga Meyer, Ilse Lampe, Christa Schumacher und Marion Bülker-Windhorst das Amt.

Mit den befreundeten Vereinen aus der Umgebung von Eydelstedt bis Düversbruch feierten die Schützinnen im Dorfgemeinschaftshaus ein Fest an der Cocktailbar, mit Musik und Snack.

Im Vorfeld hatten die Barveraner Schützinnen Mitte März zum Jubiläumspokal-Schießen in die Schießanlage eingeladen. Zum Fest verlieh Schießwart Klaus Klapproth die Jubiläumspokale an die sieben besten Schützenvereine: Auf Rang eins fand sich der Schützenverein Rehden, gefolgt von Hemsloh, Hemsloher-Düversbruch, Wetschen, Eydelstedt, Dörpel und Wagenfeld-Hasslingen. Den Liesel-Pokal sicherte sich Denise Schönhoff (SV Wagenfeld-Hasslingen), den Königinnen-Pokal Helga Meyer (SV Dickel). Tagesbeste Schützin wurde Imke Fehner (SV Eydelstedt). 18 Mannschaften und 163 Schützinnen hatten um den Jubiläumspokal geschossen.