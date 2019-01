Claus Mackenstedt weiter an der Spitze

Rehden - Die Ortsfeuerwehr Rehden geht mit der bewährten Spitze ins neue Jahr. Bei den turnusgemäßen Wahlen während der Jahreshauptversammlung wurde Ortsbrandmeister Claus Mackenstedt ebenso wiedergewählt wie der Sicherheitsbeauftragte Matthias Herms und die Maschinisten Henrik Grote, Torben Brückner und Sebastian Grelle. Wegen der wachsenden Anforderungen wurde dem Atemschutzgerätewart nun ein Stellvertreter an die Seite gestellt. Diesen Posten bekleidet Marten Koldewey.

Der Kassenführerin Claudia Mangels bescheinigte Prüfer Henrik Grote eine einwandfreie Führung der Finanzen, sodass der Entlastung des Vorstands nichts im Wege stand. Neue Kassenprüfer sind Gerd Mackenstedt, Bernhard Lanz und Neele Nowak.

Schriftführer Andreas Evers berichtete von 54 Einsätzen im vergangenen Jahr. Diese unterteilten sich in 21 Brandeinsätze, zwei Brandsicherheitswachen, eine Übung, 13 technischen Hilfeleistungen und 17 Fehlalarme. Zahlreiche Kameraden hätten zudem an Aus- und Weiterbildungen teilgenommen. Ortsbrandmeister Claus Mackenstedt erinnerte an die vielen kleinen Dinge, die 2018 angeschafft worden waren. Sehr stolz sei man auf das Tanklöschfahrzeug 8W. „Auch wenn es schon arg in die Jahre gekommen ist, können wir uns dank der sehr guten Pflege stets auf dieses Fahrzeug verlassen. Es war eines von wenigen Fahrzeugen, das aufgrund seiner Beschaffenheit aus dem Landkreis Diepholz zum großen Brand bei Meppen entsandt worden war.“ Nach den Berichten aus Kinder- und Jugendfeuerwehr schloss der Sicherheitsbeauftragte Matthias Herms mit dem Fazit, dass 2018 kein nennenswerter Unfall bei Diensten und Einsätzen zu beklagen gewesen sei.

Die Jahreshauptversammlung ist auch immer ein Anlass, verdiente Mitglieder zu ehren und zu befördern. Gemeindebrandmeister Reiner Schmidt überreichte Christian Mangels und Henrik Grote das Ehrenabzeichen für 25-jährige Zugehörigkeit. Der ehemalige stellvertretende Ortsbrandmeister Heiner Johanning erhielt die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbands Niedersachsen in Bronze. Klaus Mangels wurde für sein 50-jähriges Engagement geehrt. Unter anhaltendem Applaus erhielt er die Auszeichnung des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen.

Claus Mackenstedt dankte allen Betreuern der Kinder- und Jugendfeuerwehr für ihre vorbildliche Arbeit. Außerdem erhielt Bryan Manuel für seine sehr gute Dienstbeteiligung ein Präsent. Aufgrund ihrer absolvierten Lehrgänge beförderte der Ortsbrandmeister Jonas Kahling-Becker, Jan Tinnemeyer und Bryan Manuel zu Feuerwehrmännern, Nele Nowak, Marco Dyckhoff und Lukas Weise zu Oberfeuerwehrleuten. Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch überreichte dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Jörg Grote die Ernennungsurkunde zum Brandmeister.

In seinen Grußworten dankte Bloch allen Feuerwehrleuten für ihr Engagement. Angesichts anstehender größerer Investitionen in der Samtgemeinde sei er froh, dass seitens der Feuerwehr zurzeit kein dringender Anschaffungsbedarf bestehe. Einen angeregten Erweiterungsbau am Gerätehaus in Rehden habe man zwar auf dem Plan, eine Umsetzung werde aber erst in ein paar Jahren realisierbar sein. Bürgermeister Wilhelm Grelle gratulierte allen Geehrten und Gewählten. Er sei stolz darauf, Bürgermeister in einem Ort mit einer so schlagkräftigen und gut strukturierten Feuerwehr zu sein.

Reiner Schmidt informierte abschließend über die Anhebung der Altersgrenze im aktiven Feuerwehrdienst auf 67 Jahre, betonte aber, dass es den Kameraden ab dem 55. Lebensjahr freigestellt sei, in die Alterskameradschaft zu wechseln. vm