Circus Colani gastiert erstmalig in Rehden

Rehden – „Manege frei“ heißt es an diesem Wochenende in Rehden. Von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Mai, ist der „Circus Colani“ zu Gast auf dem Schützenplatz. Der Familienzirkus, der auf die Präsentation von Tieren verzichtet, dafür aber umso mehr Akrobatik, Jonglage und Clownerie zeigt, hat sein großes Zirkuszelt nebst Wohnwagenkolonie bereits aufgeschlagen.

„Als kleiner Zirkus werden wir oft unterschätzt“, so Nick Colani. Bereits im 13. Jahr zieht die neunköpfige Artistenfamilie durch Deutschland. „Doch es wird angesichts der neuen Medien und des vielfältigen Freizeitangebotes immer schwerer, die Menschen für die Zirkuswelt zu begeistern. Jugendliche sieht man kaum noch im Publikum“, bedauert Michelle Colani. Nicht nur rückläufige Besucherzahlen erschweren kleinen und großen Zirkussen das Leben: „Immer mehr Zirkusse geben auf, und damit geht auch ein Stück traditionelle Kultur mit einer langen Geschichte zu Ende.“

Doch ans Aufhören denken die Colanis nicht.“ Insbesondere mit dem Weihnachtszirkus mache ihre Familie seit fast einem Jahrzehnt in Bramsche erfolgreich Station, hebt Michelle Colani hervor. Mit Stippvisiten in Rehden, Diepholz und Drebber habe man in diesem Jahr eine neue Tourroute zusammengestellt. „In dieser Gegend waren wir irgendwie noch nie, obwohl wir schon oft im Osnabrücker Land aufgetreten sind. Wir freuen uns auf unser neues Publikum, dem wir mit einem bunten Artistikprogramm Attraktionen für groß und klein bieten.“ So werden unter anderem eine Hula-Hoop-Künstlerin, traditioneller Seiltanz, Balance-Akrobaten, Feuershow, ein Schlangenmädchen, Clownerie und weitere Überraschungen die Manege mit Leben füllen. „Wir beherrschen alle mehrere Künste“, unterstreicht Nick Colani. Auch der Nachwuchs im Alter von sechs bis 17 Jahren mischt in der Manege kräftig mit.

In Rehden beginnen die Vorstellungen am Freitag und Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Karten ab zehn Euro (ermäßigt) können vor Ort gekauft oder unter Telefon 0157/3177166 reserviert werden. Gegen Vorlage dieses Zeitungsberichts gibt es zwei Euro Nachlass.

Wer verhindert ist, kann die Show trotzdem noch in der nahen Umgebung genießen. Von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, schlägt die Zirkusfamilie ihre Zelte in Diepholz auf. Von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni, gastiert sie in Drebber.

In Rehden und Drebber ist zudem freitags Familientag, an dem Erwachsene auch nur den Kinderpreis zahlen. art