Bürgerradweg: „Am Ende profitieren alle davon“

Teilen

Neuer Bürgerradweg an der Landesstraße 345: Die Firma Adolf Wragge aus Drebber kommt mit den Bauarbeiten gut voran. © Friedhelm Wiegmann

Lange Jahre hat der Verein „Unser Bruch“ für einen Radweg an der Landesstraße 345 in Rehden gekämpft. Inzwischen wird er gebaut, und der Verein ist mit dem guten Fortschritt zufrieden. Einzig, dass der Lemförder Abschnitt noch fehlt, trübt die Freude ein wenig.

Düversbruch – Monatelange Baustelle vor der eigenen Haustür? Normalerweise nervt so was, aber die Brücher werden die aktuellen Bauarbeiten für den Bürgerradweg an der Landesstraße 345 (Burlager Straße) in der Samtgemeinde Rehden mit Freude beobachten. Denn sie haben viele Jahre für diesen Radweg gekämpft.

„Extra dafür wurde am 12. Oktober 2015 ein Verein gegründet, mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit im Bereich der Dorfgemeinschaft Hemsloher-Düversbruch zu erhöhen“, blickt „Unser Bruch“-Vorsitzender Friedhelm Wiegmann zurück. Denn die viel befahrene, sehr enge Landesstraße stelle ein hohes Unfallrisiko dar. Exakt sieben Jahre nach Vereinsgründung, am 12. Oktober 2022, kam der erste Bagger zum Einsatz. „Alle Mühen haben sich gelohnt. Wer hätte das gedacht, dass in einer so kurzen Zeit dieses Projekt für die Brücher möglich werden sollte. Im Allgemeinen können Radwegprojekte mit einer Umsetzung von durchaus 15 bis 30 Jahren rechnen oder auch gänzlich scheitern“, so Wiegmann.

Ein Wendepunkt war ein Besuch von Vereinsvertretern und dem damaligen Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch im Wirtschaftsministerium in Hannover im Juni 2019. Damals erfuhren sie, dass das Land Niedersachsen mit dem Haushalt 2020 das neue Förderprogramm „Neubau von Bürgerradwegen“ aufstellen wird. Das Land würde damit 100 Prozent der Baukosten übernehmen – vorausgesetzt die Kommunen und die Initiativen organisieren den Flächenankauf und übernehmen die Planung. „Dank des guten Zusammenspiels von Politik und Verwaltung der Samtgemeinde Rehden und dem Verein ,Unser Bruch‘ sowie der Unterstützung durch Vereinsmitglieder, Spender, Grundeigentümer und zuletzt auch der Gemeinde Wagenfeld, war so ein Projekt überhaupt möglich“, so Wiegmann. „Letztendlich haben auch alle beteiligten Behörden gut mitgespielt und somit ein gutes Radwegprojekt auf den Weg gebracht.“

Ganz am Ziel seiner Träume ist der Verein allerdings noch nicht. „Diese Erfolgsgeschichte wird nur betrübt durch die Tatsache, dass die geplante Anbindung zum Dümmer See bis zuletzt nicht möglich war. Somit endet der Radweg vorerst an der Grenze zur Samtgemeinde Lemförde“, bedauert der Vorsitzende. Lange hatte sich die Samtgemeinde nicht an dem Projekt beteiligen wollen, inzwischen ist aber ein Sinneswandel eingetreten. Seit einiger Zeit gibt es gute Gespräche zwischen Verein und Verwaltung, um die Lücke zum Dümmer mit 650 Meter an der L345 und 850 Meter an der K28 zu schließen. „Jedenfalls wurde dem Verein signalisiert, dass demnächst ein Planungsbüro gewonnen werden soll und die Planungen für den letzten Streckenabschnitt gestartet werden“, erklärt Friedhelm Wiegmann. Der Verein hofft darum, dass die derzeit guten Förderbedingungen für den Radwegebau erhalten bleiben und auch die Samtgemeinde Lemförde in deren Genuss kommt.

„Am Ende profitieren alle davon“, ist Friedhelm Wiegmann überzeugt. „An erster Stelle steht eine verbesserte Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Das Radwegenetz in der Dümmer-Region wird bereichert durch eine direkte Ost-West-Verbindung zwischen Wagenfeld-Ströhen und dem Dümmer See.“ Klar sei, Radwege verbesserten nicht nur die Verkehrssicherheit, sie erhöhten auch die Wohn- und Lebensqualität in der betroffenen Region. „Sie fördern zudem den Tourismus und steigern damit die Wirtschaftskraft der Kommune. Radwege motivieren außerdem zum Radfahren und sind somit für Jung und Alt auch ein Gesundheitsfaktor. Fakt ist auch, in Zeiten des Klimawandels und zunehmender E-Bike-Mobilität wird ein gut ausgebautes Radwegenetz immer wichtiger. Das gilt auch für den ländlichen Raum in unserer Region.“

Der Blick der Brücher geht jetzt in Richtung Sommer 2023. Denn dann soll Einweihung des fertigen Bürgerradwegs gefeiert werden. mer