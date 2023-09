Bühne frei für das „Rock am Kellenberg“!

Von: Carsten Sander

Das Team um Dennis Steinbrink (li.) sorgt dafür, dass die Bands auf dem „RaK“ beste technische Bedingungen vorfinden. © Sander

Für das „Rock am Kellenberg“ rollen vier 40-Tonner an, die Vorbereitungen für das kleine Festival in Hemsloh befinden sich auf der Zielgeraden.

Hemsloh – Kiste um Kiste wird auf Rollen aus dem Sattelzug geschoben. Und je leerer es im Laderaum wird, umso voller wird es auf der Bühne. Aber noch steht dort alles durcheinander, noch müssen all diese Kisten auch ausgepackt und alles, was sich darin an Ausstattung befindet, installiert werden. Ein Knochenjob für die sechs Mitarbeiter der SBT Veranstaltungstechnik, die dafür sorgt, dass es beim „Rock am Kellenberg“ auch so richtig dröhnt, kracht und scheppert, funkelt, blitzt und strahlt.

Vier 40-Tonner und zwei Zwölf-Tonner haben die Bühne mit allem, was dazugehört, auf das Festivalgelände gebracht. Die Aufbauarbeiten laufen seit Tagen, und am Mittwochmittag steht immerhin die Bühne schon. Sie kann zwar in Größe und Gewicht nicht mit der aus dem Vorjahr mithalten, macht aber trotzdem was her. 16 Tonnen wiegt sie. Die Grundfläche misst zwölf mal zehn Meter, 6,80 Meter ist sie hoch. Genug Platz für den Top-Act „Red Hot Cilli Pipers“? Die Band rückt immerhin mit zwölf bis 14 Musikern an. „Ja, der Platz reicht“, sagt Dennis Steinbrink, bei der Osnabrücker Firma (und Festival-Sponsor) SBT der Projektleiter für das „RaK“: Die Bühnenmindestgröße sei sogar eine Vorgabe der Band.

Im vergangenen Jahr war es ein noch größeres Monstrum, das die „RaK“-Macher Heinz Funke, Sabine Kanning und Gerald Funke geordert hatten. Damals war die größte mobile Bühne Europas in Hemsloh aufgebaut. 30 Tonnen schwer, zehn Meter hoch und 14,5 mal zwölf Meter in der Ausdehnung.

Aber wichtiger als die Bühne selbst ist ja, was darauf passiert. Dennis Steinbrink gibt einen Einblick, was in all den Kisten steckt. Am Ende werden 2,9 Tonnen Lichttechnik unter dem Bühnendach hängen. Und der Sound wird aus einer Anlage mit 24 Bässen und 30 KW Leistung kommen. „Das bläst einem schon mal die Ohren durch“, verspricht der Veranstaltungstechniker. Vier Tage lang sind seine Kollegen und er damit beschäftigt, das „Rak“ bühnentechnisch startklar zu machen.

Parallel zum Gewusel rund um die Bühne laufen am Mittwochmittag auch die anderen Arbeiten. Bierwagen rollen an und müssen platziert werden, Elektriker verkabeln das Gelände. Der Rasen ist längst gemäht, der Campingplatz ist gewalzt, die Absperrungen stehen. Alles läuft, könnte man meinen. Tut es auch. Jedenfalls das Festivalgelände betreffend. An anderer Stelle kneift es aber, räumt Heinz Funke ein und schickt eine Entschuldigung hinaus an die Fans und Besucher, die derzeit viele Anfragen per Email schicken. „Es tut uns leid, aber wir können nicht mehr alle beantworten“, sagt Funke. Denn das dreiköpfige Orga-Team ist in den letzten Tagen vor dem Start komplett mit anderen Dingen ausgelastet: „Wir sind hier 24/7 im Einsatz.“

Aber die Anfragen zeigen auch: Das Interesse am „RaK“ ist groß – vielleicht auch, weil die Wettervorhersage für das Warm-up morgen und den Samstag mit Auftritten von „Quo Time“ (Status-Quo-Tribute-Band) und „Demon’s Eye“ (Deep-Purple-Tribute-Band) sowie den „Red Hot Chilli Pipers“ aus Funkes Sicht „bombastisch“ ist: Sonne, Wärme, null Regen – „das Wetter wird Granate“. Und lässt auf Kurzentschlossene hoffen, die am Samstag einfach Lust auf gute Musik haben. Die Tageskasse ist dann geöffnet, Tickets gibt es für 49,90 Euro. Der Campingplatz ist am Freitag ab 12 Uhr geöffnet. „Und wer erst am Samstag kommt, der stellt sich da eben auch hin“, meint Heinz Funke, der in der wirtschaftlichen Bilanz der Veranstaltung auf mindestens eine schwarze Null hofft: „Wir wollen keinen Reibach machen, sondern wir wollen den Leuten etwas bieten.“ Nämlich eine gute Zeit mit guten Bands auf einer guten Bühne.