Ein Buch aus vielen Puzzleteilen

Rehden - Von Bjarne Kommnick. Auf 248 Seiten ihres Werks „Kneipenkult Geestmoor“ haben die Autoren Dieter Plaggemeyer und Ralf Nüßmann ein Stück Dorfgeschichte aus den Gemeinden Barver, Dickel, Hemsloh, Rehden und Wetschen festgehalten. „Das, was wir wissen, nützt uns nichts, wenn es nicht veröffentlicht wird“, beschreibt Plaggemeyer das Werk, für das vor vier Jahren die Idee entstanden war. Das Ziel der beiden Autoren: Die Geschichte der Kneipen und Gasthäuser der Region zu erzählen und in dem Buch zu verewigen. Durch die Fotos der Außenansichten der Kneipen würden viele Veränderungen in den Dörfern sichtbar, die die Zeit mit sich gebracht habe.

Die Arbeit am Buch beschreibt Plaggemeyer so: „Es war wie ein Puzzle, dessen Teile überall herumlagen. Unsere Aufgabe war es, diese so gut miteinander zu verbinden, wie es uns nur möglich war.“ Nüßmann ergänzt: „Wir sind dankbar, dass uns so viele Leute aus den Gemeinden Informationen wie Bilder oder alte Geschichten zur Verfügung gestellt haben, denn sonst wäre das nicht möglich gewesen.“

Und das Ergebnis lässt sich sehen. Neben unzähligen Bildern der Kneipen findet der Leser passende Geschichten und Witze auf Hoch- und auf Plattdeutsch, die zeigen sollen, wie es damals war. Plaggemeyer: „Die klassischen Kotzbecken-, Pissrinnen- und Stammgastgeschichten haben wir dabei natürlich nicht vergessen.“ Er ergänzt: „Fast jeder, der hier groß wurde oder hier bereits länger lebt, hat Erinnerungen, die er mit bestimmten Kneipen in den Gemeinden verbindet. Wir versuchen, einige davon im Buch wiederzuerzählen, denn was nicht aufgeschrieben wird, gerät irgendwann in Vergessenheit. Ein bisschen Autobiografie von mir ist auch dabei“, scherzt Plaggemeyer, „auch das ein oder andere Selbsterlebte ist Bestandteil des Buches.“

Wie die Rollenverteilung ihrer gemeinsamen Arbeit war, beschreibt Ralf Nüßmann: „Ich habe mich darum gekümmert, dass das Projekt finanziert und umgesetzt werden kann, und Dieter war für die Inhalte zuständig. Mir war klar, dass er das gut kann, und wenn ich nun das Ergebnis sehe, bestätigt das meine Ansicht.“ In Sachen Geldbeschaffung hatte Nüßmann den richtigen Riecher: „Unser besonderer Dank gilt der Samtgemeinde Rehden und dem Landschaftsverband Weser-Hunte, denn ohne deren Vorfinanzierung hätten wir unser Projekt nicht umsetzten können.“

Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch war von Anfang an begeistert von der Idee der Autoren: „Mit diesem Plan haben die beiden offene Türen bei uns eingelaufen. So gewinnt und sichert sich unsere Region ein wichtiges Stück Kultur, auch für nachfolgende Generationen.“ Denn hinsichtlich der Kneipenkultur habe sich über die Zeit vieles verändert. „Früher fand das Dorfleben vermehrt im Rahmen eines Kneipenbesuchs statt. Sonntags nach der Kirche landete mehr Geld in den Wirtskassen als im Klingelbeutel beim Gottesdienst“, erinnert Bloch schmunzelnd.

750 Exemplare sind gedruckt. Etwa 100 Interessierte haben „Kneipenkult Geestmoor“ bereits vorbestellt. Zunächst war die Idee, das Buch erstmalig beim Rehdener Herbstmarkt zu verkaufen. Doch nun gibt es das Werk schon früher: Ab sofort kann das Buch für 25 Euro im Rehdener Rathaus bestellt, bezahlt und abgeholt werden. Informationen dazu gibt es im Einwohnermeldeamt bei Sina Hardt unter Tel. 05446/20912.