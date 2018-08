Jagdgemeinschaft Hemsloh legt Wildäcker und Blühstreifen an

Hemsloh - Von Horst Benker. Kohlweißlinge tanzen über Sonnenblumen. Hunderte, wenn nicht gar tausende scheinen im Sonnenlicht miteinander zu spielen. In der Untersaat aus Buchweizen, Phacelia und anderen summt und brummt es. „Da ist richtig Leben drin“, freuen sich Dr. Andreas Schlüsche und Michael Lensing von der Jagdgemeinschaft Hemsloh. Zufrieden blicken sie auf den vor ihnen liegenden Wildacker, eine etwa ein Hektar große Fläche.

Angelegt hat ihn die Jagdgemeinschaft Hemsloh auf einer Fläche von Heinrich Rohlfs, die dieser im Rahmen der Brachenförderung zur Verfügung stellte und präparierte. Unterstützung gab es vom Saatgutbeauftragten des Landvolks in Sulingen im Grünen Zentrum. „In unserem Hegring Hemsloh wird diesbezüglich sehr viel gemacht“, erläutert Schlüsche. Namentlich nennt er für Barver Herbert Hollberg, für Wagenfeld Wilfried Meyer, seinen Vorgänger im Amt des Hegeringleiters, sowie Heinrich Fenker in Lohaus.

„Wir würden gern noch mehr solcher Lebensräume schaffen, dazu brauchen wir aber auch mehr Fläche“, weiß Schlüsche. Er nennt Zahlen für die Landesjägerschaft Niedersachsen. Für die Neuanlage von Hegebüschen, Wildäsungsflächen, Feuchtbiotopen, Teichen und anderen Naturschutzmaßnahmen wende diese jährlich etwa 3,8 Millionen Euro auf. Zusätzlich leisteten Jäger in diesem Bereich mehr als 233 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Jahr. Hinzu komme die Pflege und Erhaltung bereits vorhandener Flächen, die mit mehr als 1,5 Millionen Euro jährlich und einem Arbeitsaufwand von mehr als 400 000 Stunden zu Buche schlügen. Insgesamt erbrächten die Jäger pro Jahr mehr als 4,9 Millionen Euro und mehr als 600 000 Stunden für den Naturschutz. Aus Mitteln der Jagdabgabe kämen weitere 140 000 Euro dem Naturschutz zugute.

„Nutznießer von Wildäckern, Streuobstwiesen und Blühstreifen sind vor allem Tierarten, die nicht dem Jagdrecht unterliegen wie Bienen, Schmetterlinge oder Singvögel“, verdeutlicht Schlüsche.

„Was Naturschutz- und Umweltmaßnahmen anbetrifft, brauchen wir mehr Nachahmer aus dem landwirtschaftlichen Bereich“, meint Lensing. „Wir dürfen diese nicht aus der Pflicht entlassen, Fördermöglichkeiten sind nämlich da“, ergänzt er.

Der Hegeringleiter weist an dieser Stelle auf die von der Landwirtschaftskammer angebotenen Möglichkeiten zur Anlage von Wildacker und Blühstreifen hin: auf freiwilliger Basis, im Rahmen des Greenings und im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen. Über die an die einzelnen Möglichkeiten gestellten Anforderungen erteile die Landwirtschaftskammer Auskunft und gebe Hilfestellung.

Kritik übt Schlüsche an der Entwicklung in der Landwirtschaft. „Aber an der Ver-Industrialisierung der Landwirtschaft zur Agrar-Wirtschaft sind nicht die Landwirte schuld, sondern die Politik. Sie hat die Weichen in diese Richtung gestellt, dadurch wird die Landwirtschaft geschluckt. Anstatt Flächenprämien zu zahlen, sollten Naturschutz- und Umweltmaßnahmen gefördert werden“, fordert Schlüsche.

Die Intensivierung der Landnutzung mit forciertem Energiepflanzen-Anbau wie zum Beispiel Mais habe dramatische Folgen für die biologische Vielfalt. Besonders betroffen seien davon die Vögel der Agrarlandschaft, zu denen auch das Rebhuhn gehöre. Nur noch in wenigen Gemeinden Niedersachsens seien Reviere mit mehr als einem Rebhuhnpaar pro 100 Hektar anzutreffen. „In unserem Hegering wird das Rebhuhn schon seit Jahren nicht mehr bejagt“, verweist Schlüsche auf die dramatische Situation.

In der Diskussion mit Landwirten versuche die Jägerschaft auf diese einzuwirken, die Wegeseitenränder solange stehen zu lassen und nicht zu mähen, bis die Jungtiere aufgewachsen seien. „Denn auch Wegeseitenränder sind Zufluchtsorte“, verdeutlicht der Jäger. Er bedauert, dass sich die angelegten Blühstreifen aufgrund der Trockenheit kaum entwickelt haben. Vornehmlich wächst Melde auf ihnen, Blühendes nur sporadisch. „Es handelt sich hierbei aber auch nicht um den besten Boden“, nennt er einen weiteren Grund für den spärlichen Bewuchs. Dirk und Friedrich Sandering haben mit Man-Power und Maschinen bei der Anlage der Blühstreifen geholfen. Diese ziehen sich auf einer Länge von etwa einem Kilometer in drei Metern Breite hin.

Die Fläche für einen Blühstreifen hat Annegret Pfeiffer zur Verfügung gestellt. Ihre Tochter Gaby Pfeiffer-Burk und deren Mann Dieter Burk befürworten solche Maßnahmen sehr. Sie hoffen, dass es noch Regen gibt und aus den Samen, die bislang nicht aufgegangen sind, noch Blumen werden. „Und was den Naturschutz anbetrifft, da kann jeder schon auf kleinstem Raum in seinem Garten etwas tun“, hat Pfeiffer-Burk einen Tipp parat.

„Vielleicht regt diese anhaltende Dürre ja zum Nachdenken und Umdenken an“, wünscht sich Lensing.

Schlüsche verweist auf die Vorteile der Wildpflanzen und deren ökologische Effekte. Sie seien nicht nur eine Bereicherung des Landschaftsbildes, sondern schafften dauerhafte Lebens- und Rückzugsräume für Wildtiere und Vögel. Längere Blühzeiten verbesserten zudem das Nahrungsangebot für Insekten und steigerten die Artenvielfalt und förderten die Biodiversität.

Deutlicher Zuwachs an Hasen

„Auf den großen Flächen beobachten wir einen deutlichen Zuwachs an Hasen und die Rehe haben oft zwei Kitze“, erzählt Schlüsche. Damwild und Rehwild stünden gern in den Wildackerstreifen und nähmen diese dankbar an. „Alles ist voller Schmetterlinge und Insekten, das ist toll“, frohlockt er. Die Pflanzen trügen zudem zu einer guten Honigernte bei. An den angelegten Schlatts tummelten sich Insekten, Libellen und Frösche.

„Die Insekten sind Eiweiß für Jungtiere und Vögel und es wäre toll, wenn sich der Kreislauf schließt und deren Population wächst“, wünscht sich Lensing.

Aber bei aller Euphorie, die die durchgeführten Maßnahmen bei den Beteiligten auslösen, merkt Schlüsche an: „Sie sind ein Tropfen auf den heißen Stein und ein ,Weiter-so’ in der Landwirtschaft, nur auf Wachstum ausgerichtet, geht nicht.“