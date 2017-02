Bockbierfest Wetschen: Gute Laune garantiert

Wetschen - Das Bockbierfest in Wetschen ist seit mehr als 20 Jahren die Kultparty in der Region schlechthin. Am 3. und 4. März geht sie wieder als erste große Zeltparty über die Bühne.

An beiden Tagen sind die Jungschützen beim großen Jugendvergleichsschießen gefordert. Neben den begehrten Pokalen gibt es Preise für die Mannschaften, die die meisten Schützen stellen.

Nach dem offiziellen Bockbieranstich am Freitag feiern die Schulen GFS Diepholz und BBZ Diepholz die größte ABI-Party der Region. An diesem Abend heizen die bekannten DJs Funky Monkeys dem Publikum ein und sorgen für ausgelassene Stimmung.

Am Samstag treten wieder zwei Top Bands auf zwei Bühnen auf, dieses Jahr ist erstmals die Band Supreme dabei. Absolut live dabei und bereits das vierte Mal in Wetschen ist die Koblenzer Band Sixbit. Die Stärke der außergewöhnlichen Band Supreme besteht darin, sich immer wieder individuell auf das jeweilige Publikum einzustellen und mit ihrer mitreißenden Bühnenperformance schafft sie es, die Gäste in ihren Bann zu ziehen.

Sixbit ist die etwas andere Bigband. Mit ihrer Coverrock-Show wird jede Veranstaltung zu einer fetten Party für Jung und Alt. Mit einer Drei-Mann-Bläsersektion ragen die insgesamt zehn Musiker aus der Masse der Partybands heraus und sorgen für einen unverwechselbaren, handgemachten Sixbit-Sound.

Mit Top-Hits der 80er, 90er und den aktuellen Charts istgute Laune vorprogrammiert – auf und vor der Bühne .

Weitere Informationen:

facebook.de/bockbierfestwetschen

