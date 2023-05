„Bienenfreunde“ gesucht, damit es wieder kreucht und fleucht

Von: Carsten Sander

Für die einen ist es ein Totholz-Tohuwabohu, für Fynn Johanning, Theo Runge und Arnd von Hugo (v. li.) bedeutet das Durcheinander aber einen Lebensraum für Bienen und Insekten. Den zu schaffen, ist das Ziel des Landvolks. © Sander

Das Landvolk Niedersachsen wirbt auf und mit dem Hof Johanning in Rehden für die Aktion „Bienenfreundlicher Landwirt“. Naturschützer beklagen den Rückgang der Bienenpopulationen, die Landwirte gelten als Mit-Verursacher, wollen aber Gegenmaßnahmen treffen.

Rehden – Die Blühstreifen blühen noch nicht, dafür ist es zu früh im Jahr. Am Rande des Ackers, über den vier Herren und eine Dame in Begleitung eines Kamerateams, einer Radio-Journalistin und eines Zeitungsreporters stapfen, liegen aber ein Steinhaufen und ein Totholz-Tohuwabohu. Beides wirkt wie zu Demonstrationszwecken dort platziert. Doch ganz so ist es nicht. Auf dem Hof Johanning in Rehden sind Stein- und Holzhaufen nicht nur Show, sondern ernstgemeinte und ernstzunehmende Maßnahmen im Rahmen der Landvolk-Aktion „Bienenfreundlicher Landwirt“. Dabei mitzumachen, ist für Juniorchef Fynn Johanning Ehrensache.

Er lässt es sogar auf seine Chipstüten drucken, dass auf seinem Hof etwas für die Wildbienen getan wird. Dass das verkaufsfördernd sein soll, liegt auf der Hand, ist aber nicht der alleinige Grund, weshalb sich der Hof Johanning im Sinne der übergeordneten Landvolk-Kampagne „Eure Landwirte – echt grün“ als „bienenfreundlich“ bezeichnen möchte. „Es muss doch um die Symbiose zwischen Mensch und Natur gehen“, sagt Fynn Johanning: „Als Landwirte brauchen wir die Bienen. Sie helfen uns, unsere Nutzpflanzen zu bestäuben.“ Und um den Wildbienen einen Lebensraum zu schaffen, hilft es schon, mal einen Haufen Holz einfach am Rand des Ackers oder der Wege liegen zu lassen. Auch vom Acker gesammelte Steine locker aufzuschichten, ist nützlich. Blühstreifen sind zudem enorm wichtig, Unkrautecken und Staudengärten auch.

Von all dem sieht man immer noch zu wenig, dabei läuft die Aktion „Bienenfreundlicher Landwirt“ schon seit fünf Jahren. Zwar mit steigendem Erfolg, denn mittlerweile beteiligen sich statt der anfänglich nur 500 Landwirte bereits 2 500 (von knapp 45 000 Betrieben im Kampagnengebiet des Landvolks Niedersachsen) an der Aktion. Ein Zuwachs von weiteren 800 bis 900 erwartet Andre Brunemund, Geschäftsführer des Vereins „Eure Landwirte – echt grün“ in diesem Sommer. Die Anmeldefrist endet am 18. Juni.

Brunemund ist einer der vier Herren auf dem Johanning-Acker. Die anderen sind Fynn Johanning selbst, Theo Runge, der Vorsitzende des Landvolks Diepholz, und Arnd von Hugo, Vorstandsmitglied bei „Eure Landwirte – echt grün“. Dass sie gekommen sind, hat natürlich den Grund, weiter Werbung für eine Kampagne zu machen, die fraglos einen guten Wert hat, die aber auch an der Grenze zum „Greenwashing“ kratzt.

Denn: Naturschützer weisen die Verantwortung für den Rückgang der Wildbienen in der Natur zu einem großen Teil dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft zu. Der Naturschutzverband Nabu sprach im vergangenen Jahr von einem dramatischen Rückgang der Wildbienen-Arten in Deutschland. Von 550 in Deutschland beheimateten Arten seien 31 vom Aussterben bedroht, 197 gefährdet, weitere 42 Arten stehen auf der Vorwarnliste. Zwischen 60 bis 80 Prozent seien Anzahl und Artenvielfalt von Insekten in den vergangenen drei bis vier Jahren zurückgegangen, erklärte eine Expertin des Nabu in einem NDR-Beitrag. Nicht allein wegen der Landwirte, auch zu trockene Sommer und Flächenversiegelung spielen eine wesentliche Rolle.

Gegen den Rückgang des Lebensraums für Wildbienen und Insekten wollen Landvolk und teilnehmende Landwirte wie der Hof Johanning etwas tun. Mit eigentlich sehr simplen Mitteln wie den angesprochenen Totholzhaufen, Unkrautecken oder einem mehrjährigen Sandhaufen. „Eine Distel darf auch mal ausblühen“, wirbt Arnd von Hugo für weniger „Ordnungssinn“ auf Wiesen und Äckern: „Es gibt bei uns ja die Tendenz, immer Ordnung zu schaffen.“ Die Biene aber braucht das natürliche Chaos. Fynn Johanning: „Es tut nicht weh, mal einen Holzhaufen liegen zu lassen oder einen Blühstreifen anzulegen. Und wir müssen es auch in die Welt hinaustragen, dass wir so etwas machen.“

Er selbst hat etwa 40 000 Quadratmeter – also vier Hektar – Blühfläche angelegt. Das sind zwar nicht einmal ein Prozent der von seinem Betrieb bewirtschafteten 500 Hektar, aber immerhin 40mal mehr, als zur Anerkennung als „Bienenfreundlicher Landwirt“ verlangt wird. „Der Hof Johanning“, bestätigt Andre Brunemund, „setzt überdurchschnittlich viele Maßnahmen um.“ Deshalb wurde er ausgewählt, die Aktion „Bienenfreund“ im Landkreis Diepholz zu promoten.

Dass der „Bienenfreund“ auch eine Imagekampagne ist, will von den von Vera Ohrdes aus der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit begleiteten Herren-Quartett niemand verhehlen. Aber es geht den Landwirten nicht nur um den eigenen Ruf, sondern vor allem um den Erhalt der Artenvielfalt. „Die Landwirte freuen sich doch auch, wenn es kreucht und fleucht auf den Feldern“, meint Theo Runge. Und Fynn Johanning ergänzt: „Uns ist es auch wichtig, dass die Bienen nicht verschwinden.“

Also wird in den eigenen Reihen für das Mitmachen beim „Bienenfreund“ geworben. Die Aktion sei dafür da, zu zeigen, dass Lebensmittelproduktion in der Landwirtschaft und Artenschutz sich nicht ausschließen. „Beides geht“, sagt Arnd von Hugo im Brustton der Überzeugung.