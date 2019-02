Betrüger, Detektivin und Männermörderin

Rehden - Von Melanie Russ. Es ging so turbulent zu auf der Bühne, dass am Ende sogar Heike Tenschert kurzzeitig die Namen der Akteure durcheinander brachte. Sie spielt im aktuellen Stück der Plattdeutschen Bühne Rehden Amanda Murrmann, deren Haus sich Manni Goldberger (Ulrich Wilms) mithilfe seines Kumpels Hugo (Heinrich Koch) unter den Nagel reißen will. Doch Amanda wehrt sich und bringt die Herren, als Detektivin verkleidet, mächtig ins Schwitzen. Denn die Beiden haben noch weit mehr Betrügereien auf dem Kerbholz, die sie nun einholen.

Am Sonntag feierte das Lustspiel „Wer nich begrüggt, de ward bedragen“ auf der Bühne der Ratsstuben Premiere. Etwa 130 Zuschauer waren beim Saisonauftakt des Dreiakters aus der Feder von Marion Balbach dabei. Sie sahen einige überraschende Wendungen und hatten während der etwa zweieinhalb Stunden viel zu lachen. Das lag nicht nur am unterhaltsamen Drehbuch, sondern auch an der Spielfreude der Laiendarsteller. Die hatten auf der mit vielen Details liebevoll gestalteten Bühne offensichtlich ihren Spaß.

Dass Manni Goldberger kein seriöser Geschäftsmann ist, erkennt der geneigte Zuschauer eigentlich schon auf den ersten Blick. Knallblaues Hemd mit Urlaubsinsel- und Kreuzfahrtdampfermotiven drauf - das schreit förmlich nach zwielichtigem Charakter. Anfangs ist Manni ganz in seinem Element, doch als sich eine Detektivin ankündigt, hat er „die Büx ordentlich voll“. Das in dem eleganten Kostüm die sonst blauen Kittel und Kopftuch tragende Amanda steckt, erkennt Manni natürlich nicht.

Was weiß sie über seine Versicherungsbetrügereien? Weiß sie von dem Versehrten und dem Studenten, die es gar nicht gibt, oder dem Mercedes, den es gar nicht mehr geben dürfte, weil Manni dafür schon mehrfach Schadenersatz von Versicherungen kassiert hat? Sie weiß natürlich alles. Manni versucht, sie mit einer Charmeoffensive von ihren Ermittlungen abzuhalten, doch seine Avancen laufen ins Leere. „Angriff ist die beste Verteidigung“, verkündet er daraufhin und heckt einen neuen Plan aus: Hugo soll sich als die vermeintlich verreiste Amanda verkleiden und in ihrem Namen alle Schuld auf sich nehmen. So stehen sich plötzlich die echte und die falsche Amanda gegenüber, und die Verwicklungen nehmen erst so richtig Fahrt auf. Das gilt auch für die Wortgefechte, die sich Amanda mit Hugo und Manni liefert und die nicht nur den Zuschauern, sondern auch den Akteuren auf der Bühne ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Mit Amanda unter einer Decke stecken Mannis Ex-Freundin Beatrix Niemann (Anke Sommer), die ebenfalls auf Rache sinnt und sich als Männermörderin ausgibt, der Penner Clemens Unterdörfel (Heiner Kopmann) und Kurgast Franka Romanski (Gabi Bünte). Letztere scheinen in dem ganzen Durcheinander die einzigen zu sein, die sich nicht hinter einer Maske verstecken. Oder trügt auch hier der Schein?

Manni und Hugo winden sich, so gut sie können, doch es verwundert wohl niemanden, dass das Kartenhaus aus Lügen und Betrügereien am Ende doch zusammenbricht. Wer wissen will, wie sich die Verwicklungen auflösen, der hat noch sechsmal die Gelegenheit, sich den unterhaltsamen Dreiakter anzuschauen - das nächste Mal am Freitag, 8. Februar, ab 20 Uhr. Karten für alle Vorstellungen sind noch bei den Ratsstuben, Telefon 05446/993443, erhältlich.

