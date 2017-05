Besondere Verdienste geehrt

Bezirkssportverband Diepholz tagt in Rehden

+ Diese Mitglieder des Betriebssportverbandes Diepholz wurden für besondere Verdienste beim Verbandstag in Rehden geehrt. - Foto: Brauns-Bömermann

Rehden - „Betriebssport übernimmt vorbeugende Aufgaben als Ausgleich für das aufreibende Berufsleben, gestaltet die Freizeit nach Feierabend abwechslungsreich und rückt den Verspannungen und Stress-Erscheinungen des modernen Berufslebens zu Leibe“. So heißt es im neuen Werbe-Flyer des Betriebssportverbandes Diepholz (BSVD). Zum jährlichen Verbandstag trafen sich Vertreter der derzeit 13 Betriebssportgemeinschaften rund um Diepholz in den Ratsstuben in Rehden.