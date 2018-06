Berühren erlaubt, umwerfen nicht

Dönsel - Ein Hauch von Rodeo lag am Wochenende wieder in der Luft über der Roofman Ranch in Dönsel. Die NBHA (National Barrel Horse Association) Regionalgruppe Nord war zu Gast auf der wieder einmal hervorragend hergerichteten Reitanlage von Ralf Seedorf.

Unter der Regie von Regionaleiter Nord Sebastian Lampe, seiner Crew und einem geschulten Schiedsrichterteam konnten Mitglieder des Vereins am Samstag wichtige Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft am 18. August sammeln. Hierzu waren Reiter vom Emsland, aus Osnabrück, Stadthagen, dem Oldenburger Land und den Niederlanden angereist. Punkte gab es in der Disziplin „Barrel Race“. Dabei müssen Pferd und Reiter drei Tonnen in einer bestimmten Reihenfolge umreiten. Die Fässer dürfen berührt, aber nicht umgeworfen werden. Passiert dies doch, gibt es Strafpunkte oder eine Disqualifikation.

Da es sich für Pferd und Reiter nicht lohnt, nur wegen einer Disziplin teilweise mehrere hundert Kilometer Anfahrt in Kauf zu nehmen, hatten die Veranstalter zusätzlich ein Nord Cup Turnier organisiert. Diese Turniere bilden eine eigenständige Serie der Regionalgruppe Nord.

Bei diesem Modus sammeln die Reiter über die ganze Saison Punkte in den Disziplinen Pole Bending, Flag Race, Keyhole Race, Stake Race und Barrel Race. Bei den einzelnen Turnieren werden die Sieger der entsprechenden Disziplinen sowie der Tagessieger ermittelt. Am Saisonende werden dann beim großen Nord Cup Finale zusätzlich die Gesamtsieger der Saison, angeführt vom Nord Cup Champion, gekürt.

Gut 25 Starter wetteiferten am Samstag und Sonntag um Punkte und Platzierungen. Da sich das Wetter am Sonntag nicht ganz so viel Mühe gab wie in den vergangenen Wochen, blieb die Zuschauerzahl ein wenig hinter den Erwartungen zurück, war mit knapp 200 Gästen aber noch zufriedenstellend. „Wir als Organisatoren sind mit dem Ablauf sehr zufrieden und danken dem Team der Roofman Ranch für das hervorragend hergestellte Wett- bewerbsareal“, erklärt Lampe. J vm