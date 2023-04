Beim Tanzen in der Kaiserhalle kennengelernt

Von: Melanie Russ

Teilen

Helga und Wilhelm Meyer aus Rehden feierten ihre eiserne Hochzeit. © Russ

Wilhelm und Helga Meyer feierten mit Familie und Freunden eiserne Hochzeit.

Rehden – Kennengelernt haben sich Wilhelm und Helga Meyer ganz klassisch beim Tanzen. Das war 1956 bei einer Weihnachtsfeier in der Kaiserhalle in Wagenfeld. Fast eineinhalb Jahre später, im April 1958 wurden sie auf dem Sofa bei Hermann Grote in Rehden standesamtlich getraut. Gefeiert wurde anschließend bei Kälte und Hagel auf der Diele und im Zelt auf dem elterlichen Hof von Wilhelm Meyer an der Siebenhäuser Straße 18. 65 Jahre später feierte das Paar nun bei deutlich frühlingshafterem Wetter gemeinsam mit Familie und Freunden die eiserne Hochzeit.

Nach einem arbeitsreichen Leben genießen beide längst ihren Ruhestand. Der heute 86-jährige gelernte Landwirt Wilhelm Meyer hat einen abwechslungsreichen Lebenslauf vorzuweisen. Er war 1960 einer der ersten acht Mitarbeiter der Lemförder Metall (heute ZF) in Wagenfeld, arbeitete später als Milchkontrolleur, von 1970 bis 1976 beim Betonwerk Niemeyer in Hemsloh und dann bis zur Erwerbsunfähigkeit 1994 beim Gewächshausbauer Stolte in Diepholz.

Die 82-jährige gebürtige Wagenfelderin Helga Meyer geb. Schmidt verdiente ihr Geld im Haushalt des Tierarztes Holland, bei „Kappen Schorse“ in Wagenfeld und in der Bekleidungsfabrik Hucke. Nebenbei bewirtschafteten beide den landwirtschaftlichen Betrieb mit Bullenmast, den sie von Wilhelm Meyers Eltern übernommen hatten und den heute Sohn Uwe und dessen Ehefrau Marlies im Nebenerwerb weiterführen.

Ein schwerer Schlag war für das Paar, als Sohn Günter 1981 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Die beiden Töchter wohnen heute ganz in der Nähe: Elke Kumrey mit ihrer Familie in Wehrbleck und Susanne Döpke in Wetschen. Viel Freude bereiten dem Paar außerdem die fünf Enkelkinder und die erst wenige Monate alte erste Urenkelin.

Den Jubilaren wird es auch im hohen Alter nicht langweilig. Helga Meyer hilft noch täglich bei der Fütterung des Viehs, kümmert sich um den Garten, hält sich beim BSV Rehden mit Walken und Gymnastik fit und gemeinsam mit ihrem Mann bei der Wassergymnastik. Außerdem teilen beide die Begeisterung fürs Karten spielen. Wilhelm Meyer ist zudem Mitglied im Schützenverein und bei den geselligen Zusammenkünften der Alterskameraden der Freiwilligen Feuerwehr Samtgemeinde Rehden dabei.