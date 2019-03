Heßlau und Sander für langjährige Vorstandsarbeit im Sozialverband Rehden geehrt

Rehden – Zwei besondere Ehrungen hatte der zweite Vorsitzende des Sozialverbands Landkreis Diepholz, Ortwin Stieglitz, am Montagabend in Rehden zur vergeben. Heidrun Heßlau ist seit 13 Jahren Schriftführerin und war acht Jahre lang Beisitzerin im Vorstand des Ortsvereins Rehden. Für ihre mehr als 20-jährige Vorstandsarbeit erhielt sie Urkunde, Anstecknadel und Ehrenplakette in Gold. Gerhard Sander ist seit neun Jahren Vorsitzende und war davor vier Jahre Stellvertreter. Für seine mehr als zehn Jahre Vorstandsarbeit erhielt auch er eine Urkunde und Plakette.

Für die Jahreshauptversammlung hatten sich der Ortsverband Rehden und eine Delegation des Ortsverbands Barver im Gemeindehaus versammelt. Gerhard Sander konnte in seinem Bericht die erfreuliche Nachricht verkünden, dass der Ortsverband 2018 um neun Mitglieder auf 120 angewachsen ist. Sander erinnerte unter anderem an die geselligen Veranstaltungen und die Unterstützung der Mitglieder beim Ausfüllen von Formularen. „Wir bestreiten vielfältige gemeinnützige Aufgaben. Dafür sind wir da“, so Sander.

An der Kassenführung von Karin Schmidt hatten die Prüfer nichts zu beanstanden. „Ja, sie hält den Zaster zusammen“, kommentierte Sander. „Wir versuchen, mit begrenzten Mitteln unser Ziel zu erreichen“, sagte er in Richtung Stieglitz. „Das tun kleinere gemeinnützige Vereine oft besser als die großen Player“, kommentierte der Angesprochene in seinem Bericht aus dem Kreisverband.

Den Rückgang der Ortsverbände von ehemals 48 auf 35 kommentierte Stieglitz so: „Möglicherweise hat der Wechsel im Kreisvorstand zu spät stattgefunden, und es fehlt generell an Bereitschaft, sich bindend in Vorständen zu engagieren.“ Das Gegensteuern laufe aber recht gut, indem sich Ortsverbände zusammentäten und gemeinsam auf Vorstandsmitgliedersuche gingen.

Die Wunden, in die der Sozialverband seine Finger stecke, seien der gesetzliche Mindestlohn, die Mütterrente, prekäre Arbeitsverhältnisse, soziale Gerechtigkeit und Rentengerechtigkeit. Da setzten Sozialberatung und sozialpolitische Aktivitäten an. „An all diesen Themenfeldern arbeiten wir kontinuierlich“, so Stieglitz. Dazu gehörten im Detail auch der barrierefreie öffentliche Nahverkehr mit Niederflorbussen und Verbesserungen bei der Deutschen Bahn. „In Lemförde hat ein Gehandicapter ganz schlechte Karten am Bahnhof“, so Stieglitz.

Insgesamt sei das Angebot an Transportmöglichkeiten für Senioren oder Behinderte zu gering in der Fläche und zu statisch, kritisierte er. „Wir in Kirchdorf sind vom Projekt des Anrufsammeltaxis an 50 bis 60 Haltestellen überzeugt.“ Stieglitz empfahl, das Pilotprojekt nachzuahmen, gerade vor dem Hintergrund, dass Senioren so lange wie möglich autark zu Hause wohnen sollten. Uchte und Schwaförden hätten die Idee bereits übernommen. Die Verwaltung in Kirchdorf bezuschusse das Projekt.

Für 2019 hat sich der Kreisverband Gespräche mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten vorgenommen, um ernsthaft das Thema „Armut in einem reichen Land“ zu debattieren. Zum Sachstand der Inklusion im Landkreis Diepholz soll der Kreisverband in 14 Tagen von Kreisrätin Ulrike Tammen Informationen erhalten. „Inklusion ist ein Menschenrecht“, betonte Stieglitz. Er bat um die Mithilfe der Mitglieder bei der geplanten Information für Bürger im Projekt „Sie haben meinen Parkplatz, wollen Sie auch meine Behinderung?“

Sander resümierte: „Der Sozialverband ist, wie Ihr gehört habt, Unternehmer, nicht Unterlasser.“ Bürgermeister Wilhelm Grelle bescheinigte dem Ortsverband eine gute Führung und richtete den aktiven Mitgliedern seinen Dank aus.

sbb