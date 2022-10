Bauplätze in Wetschen werden teurer

Von: Melanie Russ

Das Wetscher Baugebiet „Südlich Sankt-Hülfer-Straße“ ist im ersten Abschnitt schon gut gewachsen. Im nächsten Jahr soll die Lücke zur Altbebauung gefüllt werden. © Russ

Der Gemeinderat Wetschen hat den Quadratmeterpreis für das Baugebiet „Südlich Sankt-Hülfer-Straße II“ auf 69 Euro festgelegt. Das sind zehn Euro mehr als im ersten Abschnitt. Eines der 17 Grundstücke erhält die Wohnbau Diepholz, die dort bezahlbaren Wohnraum schaffen soll.

Wetschen – Wer im ersten Bauabschnitt des Baugebiets „Südlich Sankt-Hülfer-Straße“ in Wetschen zuschlagen konnte, der hatte Glück. Dort waren die Grundstücke noch für einen Quadratmeterpreis von 59 Euro zu haben. Im zweiten und dritten Bauabschnitt wird’s teurer. 69 Euro legte der Gemeinderat am Donnerstagabend bei Enthaltung von SPD/Grüne für die 17 Grundstück im zweiten Abschnitt fest. Für die fünf Grundstücke im dritten Abschnitt legte er bei einer Enthaltung aus der Wählergemeinschaft 67 Euro fest. Damit folgte er der Empfehlung des Bau-, Wege-, Planungs- und Umweltausschusses vom Mittwochabend.

Laut Ralf Lammers, in der Verwaltung für die Vermarktung verantwortlich, erzielt die Gemeinde nach jetzigem Stand mit den genannten Preisen eine schwarze Null. Wird der Endausbau in einigen Jahren aber teurer als kalkuliert, zahlt die Gemeinde drauf. Mit seiner Entscheidung führt der Rat die Tradition in Wetschen wie in der Samtgemeinde Rehden insgesamt fort, für Baugrundstücke einen politischen – also niedrigen, nicht zwingend kostendeckenden – Preis aufzurufen, um junge Familien in die Gemeinde zu locken oder sie dort zu halten.

Die SPD hätte sich angesichts der allgemeinen Kostensteigerungen durchaus einen Quadratmeterpreis von bis zu 79 Euro vorstellen können, wie Dirk Wehrbein im Fachausschuss am Mittwoch erklärte. Damit hätte man immer noch unter den in Nachbarkommunen verlangten Preisen gelegen. Ein Minusgeschäft der Gemeinde würde zulasten aller Wetscher gehen, argumentierte Matthias Jansen (Grüne), für den fraglich ist, ob die 69 Euro ausreichend kalkuliert sind. Außerdem gab er zu bedenken: „Wir haben es in Wetschen auch mit Investoren zu tun.“ Sie kauften Baugrundstücke billig und vermieteten dann teuer. „Denen schmeißen wir als Gemeinde das Geld hinterher.“

„Wir werden diesen Preis mitgehen“, erklärte dagegen Rainer Kröger für die Wählergemeinschaft. Allerdings verzichtet auch sie dieses Mal darauf, unter den kostendeckenden Preis zu gehen, wie es der Rat noch im ersten Bauabschnitt getan hatte.

In der Ratssitzung am Donnerstag beantragten Wählergemeinschaft/Wählergruppe, bei der Vergabe im zweiten Bauabschnitt interessierte Wetscher zu bevorzugen, um Einheimischen die Möglichkeit zu geben, in ihrem gewohnten Umfeld wohnen bleiben und eine Familie gründen zu können. Nur so könne man die Bürger vor „reinen Bauspekulanten“ schützen.

Laut Ralf Lammers ist eine Bevorzugung von Wetschern aber rechtlich nicht ohne Weiteres möglich. Die Erstellung einer Richtlinie mit Kriterien für die Grundstücksvergabe, gemäß der etwa der bisherige Wohnort in Wetschen, der Familienstand oder die langjährige Aktivität in örtlichen Vereinen Pluspunkte bringen, könnte Rechtssicherheit geben. Die wiederum beantragten Wählergemeinschaft und Wählergruppe nicht. Daher bleibt es laut Lammers bei der Vergabe nach dem „Windhund-Prinzip“.

Er geht davon aus, dass die Erschließungsarbeiten für den zweiten Abschnitt im kommenden Frühjahr abgeschlossen werden. Die Vermarktung soll im Vorfeld beginnen, einen konkreten Starttermin gibt es aber noch nicht. Laut Lammers ist auch in Wetschen die Nachfrage nach Baugrundstücken rückläufig. Allerdings stehen auf seiner Liste für den ersten Abschnitt noch 56 Interessenten, die im kommenden Jahr abgefragt werden.

Günstiger Wohnraum mit der Wohnbau Diepholz Ein 720 Quadratmeter großes Grundstück im Baugebiet „Südlich Sankt-Hülfer-Straße II“ erhält die Wohnbau Diepholz, um dort günstigen Wohnraum zu schaffen. Das Vorhaben geht auf einen Antrag der SPD-Fraktion aus der vergangenen Wahlperiode zurück, den aber alle Ratsmitglieder unterstützen.

Der Rat stimmte dafür, das Grundstück zum Quadratmeterpreis von 69 Euro zu verkaufen. Zugleich erhält die Wohnbau von der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 175.000 Euro, was 25 Prozent der kalkulierten Herstellungskosten für ein Gebäude mit vier Wohnungen entspricht. Dafür verpflichtet sich die Wohnbau, für mindestens zehn Jahre einen auf maximal sieben Euro je Quadratmeter begrenzten Mietpreis (Kaltmiete) zu gewährleisten. Sollten die Kosten über 700.000 Euro steigen, müsste die Gemeinde 25 Prozent der Mehrkosten tragen. Laut Fachdienstleiter Ralf Lammers kann die Gemeinde als Investor Einfluss darauf nehmen, wer die Wohnungen erhält, also bei Bedarf eher Wetscher Bürger als Auswärtige.