Baugebiet Rehden: Vermarktung erst im Herbst 2023

Von: Melanie Russ

Im Baugebiet „Mühlenweg II“ sollen 40 Bauplätze entstehen. © Ingenieurplanung Wallenhorst

Die Planung für 40 neue Bauplätze am Mühlenweg in Rehden geht weiter. Die Erstellung einer Brutvogel-Erfassung hatte das Verfahren verzögert. Die Vermarktung wird darum voraussichtlich erst im Herbst 2023 beginnen.

Rehden – Es war lange still um das geplante Baugebiet mit 40 Bauplätzen auf einer 36 Hektar großen Ackerfläche zwischen Mühlenweg und Wähaus-Ehrling in Rehden. Gemeinde- und Samtgemeinderat hatten das Planverfahren im Sommer 2021 angestoßen, angedacht war, bereits im Sommer 2022 mit der Erschließung zu beginnen. Dass daraus nichts wurde, liegt laut Bauamtsleiterin Jana Tenschert an einer Brutvogel-Erfassung, die erstellt werden musste und einige Zeit in Anspruch nahm. Am Dienstagabend beschäftigte sich der Planungs-, Bau-, Straßen- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Rehden nun mit dem Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung aus dem vergangenen Jahr.

Die Planungen sehen für die erste Baureihe angrenzend an die vorhandene Siedlung eingeschossige Bauweise und eine maximale Gebäudehöhe von neun Metern vor, um eine erdrückende Wirkung zu verhindern. Dahinter sind zweigeschossige Wohnhäuser mit einer Höhe von bis zu zehn Metern erlaubt. Bemessungsgrundlage für die Gebäudehöhe ist die Höhe der Erschließungsstraße im Grundstücksbereich.

Zwischen Altbebauung und neuem Baugebiet soll auf Kosten der Gemeinde ein fünf Meter breiter Pflanzstreifen angelegt werden, der im Eigentum der Gemeinde bleibt, aber von den Anwohnern gepflegt wird.

Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hatten einige Einwohner Fragen zu Dachneigung, Pflanzstreifen und Vermarktung gestellt. Diese Details werden im Fachausschuss der Gemeinde Rehden Thema sein, die für den Bebauungsplan zuständig ist.

Auf Samtgemeindeebene geht es um die Änderung des Flächennutzungsplans, in diesem Fall also die Umwidmung von landwirtschaftlicher Fläche in Wohnbaufläche. Diesbezüglich weist der Landkreis Diepholz darauf hin, dass der überplante Bereich in ein Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotenzials hineinragt, das vorrangig als Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion gesichert werden soll. Da es sich hier um eine Randlage handelt, stimmt der Fachdienst Kreisentwicklung der Planung zwar zu, er weist aber darauf hin, dass Siedlungsentwicklungen grundsätzlich auf freie Flächen innerhalb des zentralen Siedlungsgebiets der Samtgemeinde Rehden zu lenken sind.

Ein Einwohner fragte in der Sitzung nach den Auswirkungen einer Kleinwindkraftanlage (Gesamthöhe 15 Meter), die in einem Abstand von rund 150 Metern zum Baugebiet geplant sei. Laut eines Gutachtens werde der für allgemeines Wohngebiet zulässige Immissionsrichtwert schon in 38 Meter Entfernung erreicht, es seien also keine negativen Auswirkungen zu erwarten, erklärte Jana Tenschert. Laut Vorhabenträger sei auch nur die eine Anlage zur eigenen Stromversorgung geplant.

Zum Thema Vermarktung gibt es noch keine Details. Sie wird voraussichtlich im Herbst 2023 starten. Ob die Grundstücke dann wie bisher nach dem Windhund-Prinzip – also in der Reihenfolge der Anfragen – vergeben werden oder ob eine Vergaberichtlinie erarbeitet wird, ist noch offen. Eine Richtlinie, über die Einheimische und in Rehden Engagierte anhand eines objektiven Punktekatalogs rechtssicher bevorzugt werden könnten, war bereits zu Beginn des Verfahrens diskutiert worden, nachdem einige Rehdener beklagt hatten, dass die Einheimischen aufgrund der hohen Nachfrage bei der Vergabe oft nicht zum Zug kämen.

Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene wies in diesem Zusammenhang auf Nachfrage eines Einwohners Gerüchte zurück, wonach sich einige Investoren bereits Grundstücke im neuen Baugebiet gesichert hätten. „Es ist noch nichts vergeben“, stellte er klar.

Die Entscheidung über eine Richtlinie ist ebenfalls Aufgabe der Gemeinde Rehden. „Das Thema wird diskutiert, es ist nicht tot. Aber es gibt noch keinen Katalog“, erklärte Heino Mackenstedt (Wählergemeinschaft) als Ratsherr aus der Gemeinde zum Stand der Dinge.