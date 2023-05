Bau des Bürgerradwegs in Rehden geht gut voran

Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene überreicht Geldgeschenke Friedhelm Wiegmann, Vorsitzender von Unser Bruch. © Siegbert Bieber

Der Verein „Unser Bruch“ möchte im August Einweihung des Bürgerradwegs feiern. Die Arbeiten auf Rehdener Gebiet gehen gut voran, aber auch aus Lemförde gibt es gute Nachrichten.

Rehden/Lemförde – Baustellen sind für viele Verkehrsteilnehmer ein Ärgernis. Für den Verein „Unser Bruch“ allerdings sind die Arbeiten entlang der L345 (Burlager Straße) ein Zeichen dafür, dass die jahrelangen Bemühungen um einen Radweg endlich umgesetzt werden. Über den Sachstand zum Bürgerradweg informierte Vorsitzender Friedhelm Wiegmann während der Jahreshauptversammlung im Landgasthaus Nüßmann-Neumeier, konnte Vorsitzender Friedhelm Wiegmann 44 der 275 Vereinsmitglieder begrüßen und über den Sachstand des Bürgerradweges informieren.

In seinem Jahresrückblick berichtete der Vorsitzende von diversen Treffen und Aktionen im laufenden Jahr. Wobei der Baubeginn des Radweges im Oktober 2022, genau ein Jahr nach dem symbolischen Spatenstich, ein besonderes Highlight war.

Kassenwart Wilhelm Nordloh berichtete von einer guten Kassenlage, obwohl der Verein seine erste Teilzahlung zur Finanzierung der Grundstücke gegenüber der Samtgemeinde Rehden geleistet hat. Heino Mackenstedt und Sebastian Wiegmann hatten die Kasse geprüft und nichts zu beanstanden.

Vorsitzender Friedhelm Wiegmann hat die Hoffnung, dass die Bauarbeiten weiter gut voranschreiten und am 20. August Einweihung gefeiert werden kann. Zum aktuellen Sachstand berichtete der Vorsitzende, dass die Radwegtrasse bereits bis an die Grenze von Wagenfeld auf der gesamten Länge von 3,7 Kilometern ausgekoffert und mit Sand verfüllt worden ist. Das Brückenbauwerk über den Hauptgraben sei kurz vor der Fertigstellung und ein Teilstück der Trasse schon mit Schotter versehen.

Er bedaure allerdings, dass der Radweg vorerst an der Grenze zur Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ ende, sagte der Vorsitzende, informierte die Mitglieder aber auch darüber, dass auf Lemförder Gebiet inzwischen alle benötigten Flächen gesichert seien. Die Planungen soll eine landeseigene Planungsgesellschaft für die beiden Streckenabschnitte entlang der Landesstraße 345 der Kreisstraße 28 erarbeiten. Zudem werde geprüft, ob beim Radweg an der K28 eine Förderung möglich ist. „So besteht nach wie vor die Hoffnung, dass ein Lückenschluss zum Dümmer See noch möglich ist“, so Wiegmann. „Der Verein ,Unser Bruch‘ unterstützt das. Nur sollte sich das in einem überschaubaren Zeitraum abspielen. Spätestens 2026 sollte es so weit sein. Das ist zumindest unser Ziel.“

Bei den Wahlen Benjamin Kappe als zweiter Vorsitzender, Herbert Duensing als zweiter Kassenwart und Werner Hanking als zweiter Schriftführer in ihren Ämtern bestätigt. Neue Kassenprüfer sind Wilhelm Rempe und Thomas Kuprynowicz.

Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene überbrachte zusammen mit den Bürgermeistern Heino Mackenstedt (Rehden) und Detlef Mackenstedt (Hemsloh) im Namen aller beteiligten Kommunen die besten Grüße, Lob für das Engagement des Vereins und kleine Geschenke zur Auffüllung des Spendenkontos.